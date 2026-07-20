Hudebník Felix Slováček ani po osmdesátce nezvolňuje pracovní tempo. Přes léto si ale naplánoval volno, které však bude trávit bez své manželky Dagmar Patrasové. Dopředu už ale ví, že jí žádný dárek z cest nepřiveze. „Rozhodl jsem se, že tohle léto budu trávit tam, kde je teplé moře. Já to většinou strašně zanedbávám, ale teď jsem si řekl, že není čas ztrácet čas. Chci být co nejvíce u moře, ale jen tam, kde je teplé. Budu jen tam, kde má voda 28 a půl stupně, což je třeba v Turecku, na severu Egypta, v Řecku a podobně,“ naznačil své plány.
Slováček odjíždí na dovolenou bez Patrasové. Dárky už jí vozit nehodlá
Léto stráví každý po svém. Zatímco Felix Slováček balí kufry k moři, Dagmar Patrasová zůstává doma. Slavný saxofonista navíc přiznal, že po letech definitivně končí s kupováním drahých dárků.
Hudebník Felix Slováček ani po osmdesátce nezvolňuje pracovní tempo. Přes léto si ale naplánoval volno, které však bude trávit bez své manželky Dagmar Patrasové. Dopředu už ale ví, že jí žádný dárek z cest nepřiveze. „Rozhodl jsem se, že tohle léto budu trávit tam, kde je teplé moře. Já to většinou strašně zanedbávám, ale teď jsem si řekl, že není čas ztrácet čas. Chci být co nejvíce u moře, ale jen tam, kde je teplé. Budu jen tam, kde má voda 28 a půl stupně, což je třeba v Turecku, na severu Egypta, v Řecku a podobně,“ naznačil své plány.
V rozhovoru pro Sparklife.cz prozradil, proč na dovolenou nevezme svou manželku. „Tak Dáda chce být doma s kočkou a se psem. Pak má ještě i to svoje království a do toho já už nezasahuju. Ona se má v tomhle triumvirátu dobře, takže já spíše vyrazím sám, protože nemám moc s kým. Vždycky potkám třeba nějakého kamaráda, golfistu nebo tenistu, a pak s nimi vyrazím do světa,“ nesmutní Slováček, který si jistě nějakou zábavu na dovolené najde. Naposledy vzbudil velký rozruch, když byl přistižen v Karlových Varech při vášnivém líbání s neznámou mladou ženou.
A zatímco dříve ze svých cest vozil své ženě dárky, nyní už to dělat nebude. „Ono to je pro Dádu těžké, protože všechno má. Za tu dobu, co jsme spolu, jsem jí nakoupil šperků, že už to neunosí. Stejně nikam nechodí… Nejdřív jsem si myslel, že to nevadí, protože to zdědí Anička, ale to už také ne. Takže co s tím? Nové už kupovat nebudu,“ říká rozhodně.
S kým naopak ale část léta trávit bude, je jeho syn Felix a vnukové. Na rovinu však přiznává, že jako dědeček není ideální. „Já jsem takový dědeček, jak se říká, na nic, protože na ně nemám čas. Ale pakliže to jde, tak se s nimi vídám, a s Felixem také. Teď ještě za nimi pojedu na chalupu, než odletím. Pak má Felix koncert i v Chorvatsku, tak tam je (vnuky – pozn. red.) vezmeme taky. Ale přes rok se vídám spíše s tím starším, s Felixem, který hraje na klarinet, tak mu tak trochu radím, co s tím, protože to není jednoduché,“ prozradil pyšně.