Slavní rozprodávají své oblečení. Šaty Kardashianové či Allenové teď můžete nosit vy

Módní průmysl zodpovídá za velkou část znečištění na planetě. I proto jsou pojmy jako second hand, slow fashion a udržitelná móda stále populárnější.

Generace Z se chce přiblížit svým idolům a z nakupování použitého oblečení hvězd se stává nový trend. Zboží celebrit vstoupilo do nové éry personalizace a on-line svět umožňuje vlastnit šaty po Kim Kardashianové nebo kostým z koncertu Olivie Rodrigové.

O nastartování trendu monetizace šatníku se postarala především rodina Kardashian-Jennerových. Jejich internetový obchod Kardashian Kloset byl otevřen v říjnu 2019 a nabízel oblečení, které klan nosil, a to včetně norkových kabátů Gucci, spodního prádla Kris Jennerové či vintage zlatých legín Versace, vše za desítky tisíc dolarů. Podle WWD společnost dosáhla přes 9000 prodejů a pár dní poté otevřela v Las Vegas svůj první kamenný obchod.

Trend následovaly i další hvězdy, včetně zpěvačky Olivie Rodrigové, která je v současné době se svými singly a alby na špici žebříčků. Poté co oznámila spolupráci s on-line secondhandem Depop, se během pár dní vyprodalo mnoho jejích oděvů, včetně hedvábných šátků, bot na platformě a kostýmů, které oblékla ve svých hudebních videích. Na platformě Depop najdete i modelku Emily Ratajkowski, zpěvačku Lily Allenovou nebo burleskní tanečnici Ditu Von Teese.

V současné době se platforma pyšní více než 29 miliony uživatelů ve 147 různých zemích. Není divu, že společnost Etsy platformu Depop za závratných 1,14 miliardy liber koupila. Generální ředitel společnosti Etsy Josh Silverman prozradil webu The Guardian, že 90% jeho spotřebitelů je mladších 26 let, což odpovídá generaci Z.

Trendu podlehl i svět rapu. A$AP Rocky uzavřel partnerství s Klarna, kontroverzní švédskou společností, která zprostředkovává platby v oblasti elektronického obchodování a zaměřuje se na generaci Z a nového tisíciletí. Platební služba funguje na modelu "kup nyní, zaplať později". Najdete zde oblečení osobně vybrané raperem od značek jako Jean Paul Gaultier, Fendi, Chanel i Tommy Hilfiger. Ceny se pohybují v přepočtu zhruba od 300 do 80 tisíc korun.

Podle stále se vzdouvajícího trendu budou mít platformy s použitým oblečením vždy dostatek produktů k nabídce. Módní značky totiž chtějí být populárnější a viditelnější, a proto celebrity odměňují svými módními kousky zdarma. To slavné osobnosti vítají, jakmile se totiž ve stejném kousku ukážou na veřejnosti několikrát, je to považováno za faux pas, proto jsou second hand platformy v současné době nejvhodnějším řešením.