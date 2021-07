Násilí i potupy. Ženy se na sociálních sítích necítí bezpečně. Změňte to, vyzývají

Stovky prominentních žen z celého světa společně s britskou političkou Diane Abbottovou, herečkou Emmou Watsonovou a zpěvačkou Annie Lenoxou napsaly otevřený dopis technologickým společnostem. V něm je žádají o zavedení větších bezpečnostních opatření na sociálních sítích.

Facebook, Google, TikTok a Twitter se zavázaly posílit bezpečnost svých uživatelů během Fóra pro rovnost generací v Paříži (Generation Equality Forum), které se konalo na přelomu června a července.

Otevřený dopis vyzývá technologické giganty, aby podle svého slibu jednali. Podepsala ho například bývalá první dáma Mosambiku a bojovnice za ženská práva Graca Machelová, bývalá chilská prezidentka Michelle Bacheletová, britská politička Diane Abbottová, stejně jako další úspěšné a veřejně známé osobnosti. Mezi nimi například herečka Emma Watsonová, zpěvačka Annie Lenoxová, hudebnice FKA Twigs nebo herečka Maisie Williamsová.

V dopise se píše, že se jedná o "historickou příležitost" a nadnárodní společnosti žádá, aby "řešily jednu z největších překážek v rovnosti žen a mužů: pandemii obtěžování a zneužívání žen a dívek na internetu". Americký výzkum z počátku roku uvádí, že on-line obtěžování zažilo 33 procent žen do věku 35 let, 11 procent mužů a 51 procent homosexuálních a bisexuálních lidí.

Společnosti by se měly zaměřit na zdokonalení funkcí umožňujících uživatelům lépe spravovat, kdo může reagovat na jejich příspěvky. Zlepšit by se měla také možnost filtrovat určité typy obsahu a posílit by se měl systém nahlašování nepříjemných obsahů.

Slib technologických firem přichází po rok trvající kampani americké nadace World Wide Web Foundation. V rámci ní experti, vláda a ženy mající zkušenost s on-line zneužíváním hledali způsob, jak vyřešit právě problém nevhodného chování k ženám na internetu.

