„Prý jsme staré matky. Kdybych měla dítě ve dvaceti, asi bych to snášela mnohem hůř,“ říká Martina Pártlová

Martina PártlováFoto: GWUZD PAVEL
Martina PártlováFoto: GWUZD PAVEL
Spousta lidí je stále přesvědčena o tom, že vztah starší ženy a mladšího muže nemůže dlouhodobě fungovat. Zvlášť je-li věkový rozdíl deset a více let. Současně ale existují páry, které tyto předsudky boří a celému světu dokazují, že společné štěstí s věkem partnerů souviset vůbec nemusí. Důkazem je i Martina Pártlová.

Zpěvačka Martina Pártlová slaví svůj velký den, kdy na dortu sfoukne 47 svíček. Pozornost veřejnosti se na ni obrací nejen díky její pěvecké dráze, ale i kvůli o čtrnáct let mladšímu partnerovi. A také proto, že matkou se stala až ve 42 letech. Ona sama v tom však žádný problém nevidí.

Nevím, co mají všichni s tím, že jsme staré matky. Kdybych měla dítě ve dvaceti, asi bych to snášela mnohem hůř, myslím hlavně psychicky, říká Pártlová, která je ráda, že už netrpí pocitem, že by jí kvůli dítěti něco utíkalo. Jsem ráda, že jsem si dítě pořídila až ve věku, kdy mám vyblbnuto a mám všechno za sebou. Navíc jsem si dítě udělala s tím pravým člověkem, na kterého jsem asi zřejmě čekala. Je to nejlepší táta na světě a já jsem takhle spokojená, nešetří chválou na svého partnera, hudebníka Josefa Vařeku.

V naší galerii najdete slavné páry, kde je žena o pár i více let starší než její protějšek. Podívejte se.

Martina Pártlová a Josef Vařeka

Martina Pártlová a Josef VařekaFoto: Profimedia

Zpěvačka Martina Pártlová, která slaví své 47. narozeniny, je už několik let spokojená po boku hudebníka Josefa Vařeky, se kterým má tříletou dceru Stellu. Seznámili je společní přátelé. Na to, že věkovým rozdílem čtrnácti let poutají pozornost, je zvyklá a nemá s tím problém. Vždycky mě přitahovali mladší kluci s lepší energií. Čtrnáct let je akorát, je přesvědčená Pártlová. 

