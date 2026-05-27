Zpěvačka Martina Pártlová slaví svůj velký den, kdy na dortu sfoukne 47 svíček. Pozornost veřejnosti se na ni obrací nejen díky její pěvecké dráze, ale i kvůli o čtrnáct let mladšímu partnerovi. A také proto, že matkou se stala až ve 42 letech. Ona sama v tom však žádný problém nevidí.
„Prý jsme staré matky. Kdybych měla dítě ve dvaceti, asi bych to snášela mnohem hůř,“ říká Martina Pártlová
Spousta lidí je stále přesvědčena o tom, že vztah starší ženy a mladšího muže nemůže dlouhodobě fungovat. Zvlášť je-li věkový rozdíl deset a více let. Současně ale existují páry, které tyto předsudky boří a celému světu dokazují, že společné štěstí s věkem partnerů souviset vůbec nemusí. Důkazem je i Martina Pártlová.
„Nevím, co mají všichni s tím, že jsme staré matky. Kdybych měla dítě ve dvaceti, asi bych to snášela mnohem hůř, myslím hlavně psychicky,“ říká Pártlová, která je ráda, že už netrpí pocitem, že by jí kvůli dítěti něco utíkalo. „Jsem ráda, že jsem si dítě pořídila až ve věku, kdy mám vyblbnuto a mám všechno za sebou. Navíc jsem si dítě udělala s tím pravým člověkem, na kterého jsem asi zřejmě čekala. Je to nejlepší táta na světě a já jsem takhle spokojená,“ nešetří chválou na svého partnera, hudebníka Josefa Vařeku.
Martina Pártlová a Josef Vařeka
Zpěvačka Martina Pártlová, která slaví své 47. narozeniny, je už několik let spokojená po boku hudebníka Josefa Vařeky, se kterým má tříletou dceru Stellu. Seznámili je společní přátelé. Na to, že věkovým rozdílem čtrnácti let poutají pozornost, je zvyklá a nemá s tím problém. „Vždycky mě přitahovali mladší kluci s lepší energií. Čtrnáct let je akorát,“ je přesvědčená Pártlová.
Emmanuel a Brigitte Macronovi
Francouzský prezident Emmanuel Macron je se svou bývalou středoškolskou učitelkou, do které se zamiloval už jako teenager a v sedmnácti letech měl jasno v tom, kdo se jednou stane jeho ženou. "V sedmnácti mi Emmanuel řekl: 'Ať uděláte cokoliv, ožením se s vámi,'" vzpomínala první dáma Francie pro Daily Mail.
Svatba se konala v roce 2007. Brigitte Macronová je o 25 let starší než on, a aby mohli být spolu, opustila bývalého manžela a tři děti. "Hrozně moc jí dlužím, protože výrazně přispěla k tomu, abych se stal tím člověkem, kterým jsem," řekl před časem Macron.
Lenka Vlasáková a Jan Dolanský
Lenka Vlasáková a její o šest let mladší partner Jan Dolanský spolu žili „na psí knížku“ celých devatenáct let, než se rozhodli v roce 2020 konečně uzavřít sňatek. Měli už čtyři děti, když se rozhodli svůj svazek zoficiálnit. A ačkoli se dlouho neměli k sňatku, jejich vztah se obecně považuje za jeden z nejstabilnějších v českém showbyznysu.
Alice Bendová a Michal Topol
Herečka Alice Bendová se prý už nikdy vdávat nechtěla. Podlehla až po naléhání svého o dvanáct let mladšího partnera Michala Topola - zásnuby ale nepřeběhly v typicky romantickém duchu.
"Bylo to u televize, já jsem měla na sobě špinavý župan a on se mě zeptal, jestli si ho vezmu, tak jsem řekla, že jo," popsala to herečka v pořadu Můj muž to dokáže. "Já jsem pořád v županu, on vlastně neměl šanci mě oslovit jindy. Nevím, čím jsem ho po těch letech oslnila, nepřišla jsem na to. Na županu jsem měla kečup i kuře na paprice, tak jsem si říkala, že musím. Řekla jsem ano, protože mi ho bylo až líto, že tohle žádá. Ty oči," vzpomínala se smíchem. Za sebou už měla manželství s Václavem Bendou, který je současně i otcem jejích dvou dětí. Tento svazek ale dopadl neslavně, herečka mu totiž přišla na nevěru. Krátce nato našla útěchu u Topola, z čehož se vyklubal vážný a dlouholetý vztah.
Táňa Pauhofová a Jonatán Pastirčák
V roce 2021 se oblíbená slovenská herečka Táňa Pauhofová provdala za hudebníka a producenta Jonatána Pastirčáka. Ten je o deset let mladší než jeho žena. Spolu jsou už od roku 2018 a v roce 2022 se jim narodila dcera, která dostala nevšední jméno Mila. Dvojice si své soukromí ale bedlivě střeží: podařilo se jim před médii utajit jak svatbu, tak i těhotenství. Na sociálních sítích se herečka také vyjadřuje pouze stručně. O svých představách o budoucnosti - jestli mají například v plánu další potomky - radši mlčí.
Lucie Bílá a Radek Filipi
Zpěvačka Lucie Bílá byla dvakrát vdaná, ale ani jedno manželství dlouho nevydrželo. V současné době je zpěvačka opět šťastná po boku Radka Filipiho, kterého si 10. března 2026 vzala. Věkový rozdíl mezi partnery činí sedmnáct let.
Vendula a Josef Pizingerovi
Vendula Pizingerová (dříve Svobodová) se k oltáři prošla hned třikrát. Její současný manžel Josef Pizinger, za kterého se v roce 2015 provdala a který je o šestnáct let mladší, je zároveň synem její nejlepší kamarádky. Dnes spolu vychovávají kromě Vendulina syna Jakuba i společného syna Josefa.
Tatiana a Vojta Dykovi
Populární česká herečka Tatiana Dyková (dříve Vilhelmová) si o sedm let mladšího zpěváka Vojtu Dyka, kvůli kterému opustila prvního manžela, vzala na prvního máje v roce 2019 po několikaletém soužití.
„Náš začátek byl jako běh proti vichru. Ze všech stran na nás každý pokřikoval: že jsem moc stará a on mladý, moc malá a on velký, vdaná a on svobodný, že jsem moc drzá a on na mě moc slušný. Až jsem zírala, jaké věci lidé na druhých řeší. Jediný, kdo nic neřešil, byla láska. Nechala nás běžet a s ní běžíme stále dál,“ řekla pro iDnes.
Heidi Klumová a Tom Kaulitz
Německá topmodelka Heidi Klumová se v roce 2019 vdala už potřetí. Jejím vyvoleným se stal třicetiletý německý kytarista Tom Kaulitz (můžete jej znát jako kytaristu z kapely Tokio Hotel). Randili spolu už nějakou dobu před tím, než si slavnostně slíbili věrnost. Věkový rozdíl mezi partnery činí šestnáct let.
Martin Chodúr a Ivona Selníková
Martin Chodúr, český zpěvák původem z Ostravy, se narodil v listopadu 1989. V roce 2009 zvítězil v hudební soutěži Česko hledá SuperStar a krátce nato začal randit s Ivonou Selníkovou, o šestnáct let starší podnikatelkou. Dnes jsou již manželé a společně vychovávají syna Martina.
Helena Vondráčková a Martin Michal
Populární česká zpěvačka Helena Vondráčková je vdaná podruhé. Už hezkých pár let k ní neodmyslitelně patří podnikatel Martin Michal, za kterého se v roce 2003 provdala. Věkový rozdíl mezi manželi činí dvanáct let.
Julianne Mooreová a Bart Freundlich
I slavná americká herečka Julianne Mooreová má doma mladšího manžela. V roce 2003 se provdala za amerického filmového režiséra Barta Freundlicha, věkový rozdíl mezi partnery je více než devět let.
Marie Rottrová a Milan Říha
Známá česká zpěvačka a hudebnice Marie Rottrová oslavila minulý rok v listopadu 84. narozeniny. Věk však zpěvačce nebránil v tom, aby se na konci jara 2016 potřetí provdala. Jejím vyvoleným se stal dlouholetý partner, podnikatel Milan Říha. Věkový rozdíl mezi nimi je patnáct let.
Eva Mendesová a Ryan Gosling
„Mou největší investicí je má rodina. Žiji s osobou, s níž je mi určeno, že mám žít, nepátrám po ničem jiném než po Evě a cítím se velmi šťastný,“ prohlásil herec Ryan Gosling o své o sedm let starší partnerce, herečce Evě Mendesové, se kterou má dvě dcery.