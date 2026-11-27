Na letošním vyhlašování hudebních cen nechybí Lucie Bílá, mezi hosty se objevil také herec Oskar Hes, Jaromír Jágr s partnerkou Dominikou Branišovou nebo manželé Jakub Prachař a Sara Prachař Sandeva. Hudebním večerem provázejí Ondřej Sokol a Aleš Háma a mezi avizovanými vystupujícími jsou Ewa Farna, Václav Noid Bárta, Tereza Mašková, Vojtěch Dyk či Eva Saija Burešová.
Slavíci ve znamení módních kontrastů. Abbasová vsadila na rafinovanou jednoduchost, Pizingerová na petrolejovou
Český slavík není jen přehlídkou nejpopulárnějších hudebních interpretů, ale také jednou z nejočekávanějších módních událostí roku. Do pražského Fora Karlín se v pátek večer sjely osobnosti českého showbyznysu, které dostaly příležitost předvést svou fantazii i cit pro slavnostní oblékání.
Hudební galavečer přitom nabízí mnohem větší prostor pro módní experimenty než například předávání filmových cen. Výstřednost tu nemusí být na škodu, pokud má jasnou myšlenku a jednotlivé prvky outfitu spolu fungují. Ani na Českém slavíkovi by se však nemělo zapomínat na proporce, kvalitu zpracování a vhodně zvolené doplňky.
Kateřina Průšová: Kamínky a peří na hranici extravagance
Modelka Kateřina Průšová se na letošní Slavíky připravila ve spolupráci s návrhářem Osmanym Laffitou. Její večerní róbu zdobí množství kamenů a horní část šatů tvoří peří marabu. Podle samotného návrháře váží model několik kilogramů.
Taková kombinace materiálů je sama o sobě velmi efektní, současně ale představuje poměrně tenkou hranici mezi luxusní večerní módou a jevištním kostýmem. U podobně výrazných šatů je zásadní střídmost ve výběru šperků, účesu i líčení. Jakýkoliv další dominantní prvek by mohl celkový dojem zbytečně narušit.
Osmany Laffita: Ani černá nemusí být nudná
Módní návrhář, který letos dostal příležitost předávat jedno z ocenění, zvolil černý komplet z vlastní kolekce. Namísto klasického smokingu vsadil na netradiční střih a výrazné dekorativní detaily.
Právě jednotná barevnost je u podobných modelů dobrou volbou. Umožňuje experimentovat s konstrukcí oděvu, aniž by jednotlivé prvky mezi sebou soupeřily o pozornost. Na hudebním galavečeru navíc působí podobný přístup mnohem přirozeněji než na události se striktním společenským dress codem.
Vendula Pizingerová: Petrolejová elegance
Vendula Pizingerová vsadila na výraznou petrolejově zelenou róbu z dílny módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové. Šaty rovného střihu s dlouhými rukávy zdobí jemné třásně a flitry, které při pohybu vytvářejí efektní podívanou. Sytý odstín Vendule mimořádně sluší, krásně kontrastuje s jejími blond vlasy upravenými do hollywoodských vln a celému modelu dodává luxusní nádech.
„Na Českého slavíka jsem pro Vendulu navrhla dlouhé šaty v petrolejově zelené barvě. Mají rovnou sukni a dlouhé rukávy. V pase a na koncích rukávů jsem použila samet, ze stejného materiálu je i výrazná mašle u krku. Šaty jsou celé podšité, aby se Vendule pohodlně nosily. Mně se na nich nejvíc líbí, jak se při každém kroku rozhýbou jemné třásničky a flitry se ve světle rozzáří,“ říká módní návrhářka Martina Pipková Loudová.
Besky: Bílá róba na pomezí svatební a večerní módy
Veronika Beskydiarová alias Besky vsadila na sněhově bílou róbu s odhalenými rameny, objemnými rukávy a krátkou vlečkou. Model na první pohled působí velmi luxusně, jeho největší slabinou je však přemíra látky v horní části. Výrazné nabírané rukávy totiž soupeří o pozornost s rozměrnou mašlí v pase, která zbytečně narušuje jinak elegantní siluetu. Šaty navíc svou barevností a střihovým řešením evokují spíše svatební módu než hudební galavečer.
Velkou pochvalu si naopak zaslouží styling. Uhlazené tmavé vlasy s pěšinkou uprostřed, precizní líčení a decentní náušnice nechávají vyniknout odhaleným ramenům. Výbornou volbou jsou také masivní kovové náramky a metalické psaníčko, které romantickému modelu dodávají modernější charakter. Besky rozhodně nechybí módní odvaha, tentokrát by však výslednému dojmu prospěla čistší konstrukce šatů. Bez výrazné mašle by měla nakročeno k jednomu z nejelegantnějších modelů večera.
Lejla Abbasová: Smoking v ženském podání funguje na jedničku
Lejla Abbasová ukázala, že na červeném koberci není nutné sázet na flitry, třpytky ani komplikované zdobení. V bílé róbě inspirované pánským smokingem se jí podařilo dokonale propojit ženskou smyslnost s elegancí pánského šatníku. Hluboký výstřih lemovaný černými klopami působí rafinovaně, široká šerpa zdůrazňuje pas a jednoduchá linie sukně s vysokým rozparkem opticky prodlužuje siluetu.
„Pro Lejlu Abbasovou jsem na Českého slavíka navrhla dlouhé bílé šaty inspirované smokingem. Mají široké černé klopy, které lemují hluboký výstřih, a černou šerpu zvýrazňující pas. Šaty mají dlouhé úzké rukávy a výrazná ramena vytažená do špiček. Sukni jsem nechala rovnou a jednoduchou, aby vynikla ramena a kontrast černé a bílé,“ popisuje návrhářka Martina Pipková Loudová.
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