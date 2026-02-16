Jaromír Hanzlík patří k nejvýraznějším tvářím české filmové a televizní historie. Diváci si ho spojují s charismatickými rolemi, kultovními snímky i nezapomenutelnou hereckou dvojicí s Danielou Kolářovou. Jeho kariéra trvá desítky let a od dětství byla úzce propojena s divadelním prostředím, které formovalo nejen jeho profesní dráhu, ale i osobnost.
Slaví 78, ale za hezkou ženou se stále rád otočí. S Kolářovou Hanzlík v kontaktu není
Nemocnice na kraji města, Byl jednou jeden dům, Sanitka nebo Taková normální rodinka. Jaromír Hanzlík zazářil ve stovkách rolí a v sedmdesáti jako scenárista vytvořil svůj první film - Léto s gentlemanem. Jak vnímá hereckou profesi a jaký vztah měl s Danielou Kolářovou?
Herectví od kolébky
Narodil se v Českém Těšíně do rodiny, kde bylo divadlo přirozenou součástí života. Otec působil jako herec a matka pracovala jako asistentka režie v Československé televizi. První silný zážitek zažil už ve třech letech, kdy poprvé vstoupil do divadla. Jak později vzpomínal, fascinovala ho atmosféra zákulisí: vůně pudru, kostýmy i tajemství jeviště, které v něm zanechaly stopu na celý život.
Přestože byl přijat na DAMU, nakonec dal přednost přímé cestě k praxi a nastoupil do Divadla na Vinohradech. Filmové role na sebe nenechaly dlouho čekat – už v mládí se objevil ve snímcích jako Romance pro křídlovku nebo historickém filmu Slasti otce vlasti, kde si poprvé zahrál po boku Daniely Kolářové.
Herecké partnerství s Danielou Kolářovou
Právě s Kolářovou vytvořil jednu z nejslavnějších filmových dvojic české kinematografie. Společně se objevili v seriálu Taková normální rodinka, filmové klasice Noc na Karlštejně i v romantickém hitu Léto s kovbojem. Diváci si často mysleli, že jejich chemie přesahuje filmové plátno, oba herci však opakovaně zdůrazňovali, že jejich vztah byl čistě profesní a založený na vzájemném respektu. Hanzlík s humorem vzpomínal i na divadelní zkoušky, kdy prý při hádkách docházelo k emotivním momentům. „Když Daně docházely argumenty, tak mě zfackovala,“ říkal s nadsázkou v rozhovorech.
Oproti velkému hereckému vytížení v první polovině své herecké dráhy Hanzlík v posledních pětadvaceti letech znatelně polevil. „Chtěl bych se věnovat filmu, ale pohříchu musím říct, že nabídky, které dostávám, jsou tak blbé, že budu raději sedět doma než dělat blbosti,“ pronesl v roce 2009.
Zlatá éra televizních seriálů
V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil k nejobsazovanějším hercům své generace. Objevil se v populárních seriálech jako Nemocnice na kraji města, Byl jednou jeden dům, Žena za pultem či Plechová kavalérie. Právě role doktora Jandery se stala jednou z těch, které divákům utkvěly nejvíce v paměti. Přesto byl vůči televizní produkci kritický. Nekonečné seriály podle něj postrádají jasnou koncepci a herec často netuší, kam se jeho postava vyvíjí. Tento přístup byl jedním z důvodů, proč v pozdějších letech začal nabídky pečlivěji vybírat.
Proměna herecké image
Z role sympatického mladíka se definitivně vymanil ve filmu Jiřího Menzela Postřižiny, kde ztvárnil energického Pepina. Zpočátku si rolí nebyl jistý, nakonec se však stal jednou z jeho nejvýraznějších postav. Spolupráce s Menzlem pokračovala i ve filmu Slavnosti sněženek, kde se osobně setkal s Bohumilem Hrabalem. Diváci ho milují i jako lehce neurotického doktora z pohádkové komedie Jak utopit doktora Mráčka. Sám herec ale přiznává, že se na vlastní filmy příliš nedívá — považuje je za uzavřenou kapitolu.
Naposledy se objevil v roce 2019 ve filmu Léto s gentlemanem, k němuž napsal i scénář. „Mnohým titul evokuje filmovou legendu Léto s kovbojem, ale není to jeho pokračování. Mně se ten název líbil a myslel jsem si, že bude navozovat příjemnou letní atmosférou a jen tak mírně upomínat na ten kdysi populární film,“ řekl pro Český rozhlas Plzeň herec.
Soukromí a vztahy
V osobním životě nikdy neskrýval, že má rád ženskou společnost. S první manželkou Jaroslavou, zdravotní sestrou, má syna Davida. Po rozpadu manželství žil dvanáct let s herečkou Janou Brejchovou, do které se zamiloval během natáčení Noci na Karlštejně. Několik let pak strávil v Rakousku s Danou Mauerhoferovou a dnes žije s partnerkou Lenkou Kozlovou. Jeho rodinné vztahy se občas staly i předmětem veřejné debaty. Herečka Tereza Brodská, dcera Jany Brejchové, například v minulosti popsala období společného soužití jako náročné a Hanzlíka označila za velmi přísného otčíma.
Odstup od filmového světa
Po devadesátých letech začal svou hereckou aktivitu výrazně omezovat. Přiznal, že mnoho nabídek nepovažoval za kvalitní a raději zůstal doma, než aby přijímal role, které ho neoslovovaly. Přesto se ještě objevil například v pokračování seriálu Sanitka. V roce 2019 se vrátil na filmové plátno projektem Léto s gentlemanem, ke kterému napsal i scénář. Film vznikl z jeho touhy natočit příběh, který bude diváky spíš „hladit po duši“ než šokovat akcí či kriminální zápletkou. Kritika k němu byla rozporuplná, ale pro Hanzlíka šlo o osobní projekt.
Pohled na svět a dnešní dobu
Herec je známý také svými otevřenými názory na společnost. V rozhovorech často mluví o proměně jazyka, výchovy i vkusu dnešní generace. Kritizuje, že společnost podle něj ustupuje od elegance a kultivovanosti, kterou si pamatuje z minulosti.
Ocenění a odkaz
V roce 2018 získal na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary cenu za umělecký přínos české kinematografii. Ocenění symbolicky potvrdilo jeho místo mezi legendami českého filmu — herci, kteří definovali několik generací diváků. Jaromír Hanzlík zůstává ikonou českého herectví. Mužem, který dokázal být romantickým hrdinou, komediálním bavičem i charakterním hercem — a který i dnes, když už stojí spíše stranou reflektorů, stále budí respekt i nostalgii po době, kdy české filmy měly svůj nezaměnitelný styl.