16. 2. Ljuba
Slaví 78, ale za hezkou ženou se stále rád otočí. S Kolářovou Hanzlík v kontaktu není

Jaromír Hanzlík
Téměř okamžitě začal dostávat herecké role ve filmech, objevil se v Romanci pro křídlovku nebo ve snímku Slasti otce vlasti, ve kterém se poprvé potkal se svou životní hereckou partnerkou Danielou Kolářovou. Zatímco on ztvárnil Karla IV., ona jeho první manželku Blanku z Valois. Zajímavostí je, že si ve filmu zahrál malou roli také Hanzlíkův otec František.
Další spolupráci si oba herci zopakovali hned o dva roky později v seriálu Taková normální rodinka z roku 1971. "Víte, já se vždycky řídím prvotně kvalitou scénáře, to je pro mě nejpodstatnější. Jestli ten scénář a konkrétní postava má nějaké kvality, to jsou věci, které mě zajímají," řekl Hanzlík v rozhovoru pro Českou televizi.
S Danielou Kolářovou si zahrál také v Noci na Karlštejně a spousta televizních diváků si myslela, že herci tvoří pár také v soukromí. "Natáčení s Danou bylo moc příjemné a jsem za něj rád. Myslím si, že naše dvojice na plátně přetrvává dodnes. Ale pozor, když jsme spolu hráli v divadle, tak jsme se u zkoušení hrozně hádali, a když Daně docházely argumenty, tak mě zfackovala," říká se smíchem Hanzlík v rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň.
Jaromír Hanzlík se stal láskou Kolářové alias filmové Doubravky také ve filmu Léto s kovbojem, kde si společně zahráli po boku Ondřeje Víznera. Ten se přiznal, že si přál hrát raději kovboje než egoistického medika. Během premiéry a dlouho po ní mu pak prý nikdo neřekl jinak než Boba.
Jaromír Hanzlík
Foto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nemocnice na kraji města, Byl jednou jeden dům, Sanitka nebo Taková normální rodinka. Jaromír Hanzlík zazářil ve stovkách rolí a v sedmdesáti jako scenárista vytvořil svůj první film - Léto s gentlemanem. Jak vnímá hereckou profesi a jaký vztah měl s Danielou Kolářovou?

Jaromír Hanzlík patří k nejvýraznějším tvářím české filmové a televizní historie. Diváci si ho spojují s charismatickými rolemi, kultovními snímky i nezapomenutelnou hereckou dvojicí s Danielou Kolářovou. Jeho kariéra trvá desítky let a od dětství byla úzce propojena s divadelním prostředím, které formovalo nejen jeho profesní dráhu, ale i osobnost.

Jana Brejchová a Jaromír Hanzlík ve snímku Ďábelské líbánky
Jana Brejchová a Jaromír Hanzlík ve snímku Ďábelské líbánky

Hanzlík po smrti Jany Brejchové: „Naše královna zůstává v lidských srdcích.“ Připomněl i jejich společných 12 let

Celebrity

Herectví od kolébky

Narodil se v Českém Těšíně do rodiny, kde bylo divadlo přirozenou součástí života. Otec působil jako herec a matka pracovala jako asistentka režie v Československé televizi. První silný zážitek zažil už ve třech letech, kdy poprvé vstoupil do divadla. Jak později vzpomínal, fascinovala ho atmosféra zákulisí: vůně pudru, kostýmy i tajemství jeviště, které v něm zanechaly stopu na celý život.

Přestože byl přijat na DAMU, nakonec dal přednost přímé cestě k praxi a nastoupil do Divadla na Vinohradech. Filmové role na sebe nenechaly dlouho čekat – už v mládí se objevil ve snímcích jako Romance pro křídlovku nebo historickém filmu Slasti otce vlasti, kde si poprvé zahrál po boku Daniely Kolářové.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Theina si vzala z trucu, Brodskému dala zázrak za milion a Zahajského přebrala nejlepší kamarádce: Milostné pletichy, které otřásly životem Jany Brejchové

Jaromír Hanzlík
Jaromír Hanzlík
Foto: ČTK
Herecké partnerství s Danielou Kolářovou

Právě s Kolářovou vytvořil jednu z nejslavnějších filmových dvojic české kinematografie. Společně se objevili v seriálu Taková normální rodinka, filmové klasice Noc na Karlštejně i v romantickém hitu Léto s kovbojem. Diváci si často mysleli, že jejich chemie přesahuje filmové plátno, oba herci však opakovaně zdůrazňovali, že jejich vztah byl čistě profesní a založený na vzájemném respektu. Hanzlík s humorem vzpomínal i na divadelní zkoušky, kdy prý při hádkách docházelo k emotivním momentům. „Když Daně docházely argumenty, tak mě zfackovala,“ říkal s nadsázkou v rozhovorech.

Oproti velkému hereckému vytížení v první polovině své herecké dráhy Hanzlík v posledních pětadvaceti letech znatelně polevil. Chtěl bych se věnovat filmu, ale pohříchu musím říct, že nabídky, které dostávám, jsou tak blbé, že budu raději sedět doma než dělat blbosti, pronesl v roce 2009.

Zlatá éra televizních seriálů

V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil k nejobsazovanějším hercům své generace. Objevil se v populárních seriálech jako Nemocnice na kraji města, Byl jednou jeden dům, Žena za pultem či Plechová kavalérie. Právě role doktora Jandery se stala jednou z těch, které divákům utkvěly nejvíce v paměti. Přesto byl vůči televizní produkci kritický. Nekonečné seriály podle něj postrádají jasnou koncepci a herec často netuší, kam se jeho postava vyvíjí. Tento přístup byl jedním z důvodů, proč v pozdějších letech začal nabídky pečlivěji vybírat.

Jaromír Hanzlík v televizním seriálu Nemocnice na kraji města
Jaromír Hanzlík v televizním seriálu Nemocnice na kraji města
Foto: Česká televize/Přiba Mrázová, Miroslav Pospíšil
Proměna herecké image

Z role sympatického mladíka se definitivně vymanil ve filmu Jiřího Menzela Postřižiny, kde ztvárnil energického Pepina. Zpočátku si rolí nebyl jistý, nakonec se však stal jednou z jeho nejvýraznějších postav. Spolupráce s Menzlem pokračovala i ve filmu Slavnosti sněženek, kde se osobně setkal s Bohumilem Hrabalem. Diváci ho milují i jako lehce neurotického doktora z pohádkové komedie Jak utopit doktora Mráčka. Sám herec ale přiznává, že se na vlastní filmy příliš nedívá — považuje je za uzavřenou kapitolu.

Naposledy se objevil v roce 2019 ve filmu Léto s gentlemanem, k němuž napsal i scénář. Mnohým titul evokuje filmovou legendu Léto s kovbojem, ale není to jeho pokračování. Mně se ten název líbil a myslel jsem si, že bude navozovat příjemnou letní atmosférou a jen tak mírně upomínat na ten kdysi populární film, řekl pro Český rozhlas Plzeň herec.

Soukromí a vztahy

V osobním životě nikdy neskrýval, že má rád ženskou společnost. S první manželkou Jaroslavou, zdravotní sestrou, má syna Davida. Po rozpadu manželství žil dvanáct let s herečkou Janou Brejchovou, do které se zamiloval během natáčení Noci na Karlštejně. Několik let pak strávil v Rakousku s Danou Mauerhoferovou a dnes žije s partnerkou Lenkou Kozlovou. Jeho rodinné vztahy se občas staly i předmětem veřejné debaty. Herečka Tereza Brodská, dcera Jany Brejchové, například v minulosti popsala období společného soužití jako náročné a Hanzlíka označila za velmi přísného otčíma.

Jaromír Hanzlík a Lenka Kozlová
Jaromír Hanzlík a Lenka Kozlová
Foto: ČTK

Odstup od filmového světa

Po devadesátých letech začal svou hereckou aktivitu výrazně omezovat. Přiznal, že mnoho nabídek nepovažoval za kvalitní a raději zůstal doma, než aby přijímal role, které ho neoslovovaly. Přesto se ještě objevil například v pokračování seriálu Sanitka. V roce 2019 se vrátil na filmové plátno projektem Léto s gentlemanem, ke kterému napsal i scénář. Film vznikl z jeho touhy natočit příběh, který bude diváky spíš „hladit po duši než šokovat akcí či kriminální zápletkou. Kritika k němu byla rozporuplná, ale pro Hanzlíka šlo o osobní projekt.

Pohled na svět a dnešní dobu

Herec je známý také svými otevřenými názory na společnost. V rozhovorech často mluví o proměně jazyka, výchovy i vkusu dnešní generace. Kritizuje, že společnost podle něj ustupuje od elegance a kultivovanosti, kterou si pamatuje z minulosti.

Ocenění a odkaz

V roce 2018 získal na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary cenu za umělecký přínos české kinematografii. Ocenění symbolicky potvrdilo jeho místo mezi legendami českého filmu — herci, kteří definovali několik generací diváků. Jaromír Hanzlík zůstává ikonou českého herectví. Mužem, který dokázal být romantickým hrdinou, komediálním bavičem i charakterním hercem — a který i dnes, když už stojí spíše stranou reflektorů, stále budí respekt i nostalgii po době, kdy české filmy měly svůj nezaměnitelný styl.

VIDEO: Nabídky mi chodí doteď. Měla jsem víc štěstí než rozumu, říká o své herecké kariéře Daniela Kolářová

"Popularita sice vypadá příjemně, ale někdy vás dostává do velice nepříjemných situací," říká ve Spotlightu herečka Daniela Kolářová. Pokud se člověk navíc veřejně angažuje a schytává kvůli tomu kritiku, nesmí podle ní ustoupit. "Je třeba to zvládnout a na určitých věcech si trvat," vysvětluje v rozhovoru se Světlanou Witowskou. | Video: Světlana Witowská

Zdroj: Blesk.cz, Český rozhlas

