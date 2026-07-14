Karel Gott bezesporu patřil k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Během svého života spolupracoval s mnoha významnými umělci, zazpíval na nespočtu pódií a zapsal se do srdcí milionů lidí. Na podzim 2019 onemocněl akutní leukemií a první říjnový den navždy odešel.
Sláva, velké lásky i bolestné ztráty. Za úsměvem Karla Gotta se skrýval mimořádný osud
Dnes by Karel Gott oslavil 87. narozeniny. Legenda české populární hudby, fenomén a talent, který se rodí jen výjimečně. Také mnohonásobný český slavík a zpěvák, jehož popularita sahala daleko za hranice Česka. Umělec, který vyprodal newyorskou Carnegie Hall, a hrdý otec čtyř dcer. Připomeňte si v naší galerii střípky a významné momenty ze života nezapomenutelného Mistra.
Karel Gott bezesporu patřil k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Během svého života spolupracoval s mnoha významnými umělci, zazpíval na nespočtu pódií a zapsal se do srdcí milionů lidí. Na podzim 2019 onemocněl akutní leukemií a první říjnový den navždy odešel.
Střípky a významné momenty ze života legendy najdete v naší galerii.
Původně se chtěl stát malířem
Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Původně se toužil stát malířem, neúspěšně se pokoušel o studium výtvarného umění. Poté co nebyl na školu přijat, odešel do učení v oboru elektromontér.
Původně se chtěl stát malířem
Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Původně se toužil stát malířem, neúspěšně se pokoušel o studium výtvarného umění. Poté co nebyl na školu přijat, odešel do učení v oboru elektromontér.
Angažmá v Semaforu a rozjezd kariéry
Jeho další vášní byl zpěv a hudba obecně. Už v 50. letech začal příležitostně vystupovat a v roce 1957 dostal nabídku angažmá v pražských tanečních kavárnách s orchestry. Vedle svého stálého zaměstnání občas zpíval například v pražské Redutě nebo Akord klubu.
Milníkem kariéry začínajícího zpěváka byla nabídka na angažmá do divadla Semafor od pánů Suchého a Šlitra. Ti mu také napsali píseň Oči sněhem zaváté, která ovládla první příčky československých hitparád, stala se hitem roku a dopomohla mu k získání prvního Zlatého slavíka.
Bratislavská lyra 1966
V roce 1966 se Karel Gott zúčastnil prvního ročníku československého festivalu Bratislavská lyra, kde zvítězil s písní Mám rozprávkový dom.
Spolupráce s Ladislavem Štaidlem
V roce 1965 odešel Karel Gott ze Semaforu a založil se svými novými kolegy, bratry Štaidlovými, vlastní divadelní scénu Apollo. V roce 1967 bylo divadlo rozpuštěno a vznikla nová hudební skupina (Skupina Ladislava Štaidla), která zpěváka doprovázela na koncertech.
V roce 1967 vydal Karel Gott nový singl, píseň Trezor. Ta se stala rock'n'rollovým hitem a notoricky známá je dodnes.
Angažmá v Las Vegas
Po vítězství na Bratislavské lyře se zpěvák seznámil s fenomenálním skladatelem Karlem Svobodou, který pro něj napsal desítky významných písní. Spolu s ním a bratry Štaidlovými odletěl Karel Gott v roce 1967 na sedmiměsíční angažmá do Las Vegas. Z USA se vrátil už jako sebevědomý profesionál.
Po úspěších v zahraničí získal přívlastek Zlatý hlas z Prahy a vstoupil do povědomí široké domácí i zahraniční veřejnosti.
Spolupráce s Karlem Svobodou trvala až do skladatelovy smrti v roce 2007, v Gottově repertoáru bylo cca 80 skladeb Karla Svobody.
80. léta a vrchol kariéry
80. léta znamenala vrchol v Mistrově kariéře. Vystupoval na domácích i zahraničních pódiích, velmi známý byl také v sousedním Německu, tehdejším Sovětském svazu, ale i v zámoří. Rozšířil repertoár, zahrál si i v několika filmech.
Nazpíval mimo jiné notoricky známou úvodní píseň k animovanému koprodukčnímu seriálu Včelka Mája.
90. léta ve znamení malování
V roce 1990 se Karel Gott rozhodl ukončit svou hudební kariéru, ale ohlasy na rozlučkové turné byly natolik mimořádné, že Gott své rozhodnutí přehodnotil.
V 90. letech se zpěvák vrátil i ke své staronové lásce, malování. Začal se jí intenzivněji věnovat a jeho díla sklízela úspěch.
Rok 2000 a vystoupení v Carnegie Hall
V roce 2000 uspořádal Karel Gott famózní koncert v proslulé hudební síni Carnegie Hall v New Yorku. Hala byla téměř vyprodaná a Gottovo vystoupení zaznamenalo mimořádný úspěch.
Manželství až v 68 letech
Karel Gott byl dlouho svobodným mládencem. Oženil se až v lednu 2008 v Las Vegas (USA) se svou dlouholetou přítelkyní Ivanou Macháčkovou.
V dubnu 2006 se manželům narodila dcera Charlotte Ella, o dva roky později Nelly Sofie. Z předchozích vztahů měl Karel Gott ještě dcery Dominiku (narozena 1973) a Lucii (nar. 1987).
Na snímku novomanželé Gottovi s dcerou Charlotte Ellou v roce 2008.
Karel Gott a dcera Dominika
Karel Gott byl čtyřnásobným otcem. Na snímku je vedle své nejstarší dcery Dominiky (1973), která je mu také nejvíce podobná.
Karel Gott a dcera Lucie
Druhou nejstarší dcerou Karla Gotta je Lucie Kovaříková, teď už Valčíková. V současné době je vdaná, pracuje jako prodavačka a je maminkou tří synů. Soukromí si ale přísně střeží.
Karel Gott a dcery Charlotte Ella a Nelly Sofie
Do manželství s Ivanou Gottovou (roz. Macháčková) se narodily další dvě dcery. Starší Charlotte Ella (2006) a mladší Nelly Sofie. S Charlotte Ellou nazpíval Karel Gott píseň Srdce nehasnou. Mnozí ji považovali za skladbu na rozloučenou. Charlotte Ella se letos sama dala sólovou dráhu.
Karel Gott jako dědeček
Druhá nejstarší dcera Lucie vychovává s manželem tři syny. Karel Gott se tedy konečně dočkal i mužských přírůstků do rodiny – tím, že se stal dědečkem.
Karel Gott ve filmu
Karel Gott se příležitostně objevil i v několika filmech a krátkých dokumentech. Na snímku jako Lucifer během natáčení Troškovy pohádky Z pekla štěstí 2.
Bral život s humorem
Karel Gott si sám ze sebe dokázal udělat legraci. Bral život s humorem a potřebný nadhled neztratil ani v nejtěžších chvílích.
Odchod legendy
1. 10. 2019 krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, Karel Gott zemřel. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny.
Poslední dovolená
Poslední dovolená v roce 2019.