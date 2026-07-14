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Sláva, velké lásky i bolestné ztráty. Za úsměvem Karla Gotta se skrýval mimořádný osud

Karel Gott
Za peníze vydělané ve fabrice jsem sháněl desky, vzpomínal na své začátky Karel GottFoto: imago stock&people – Česká televize
Karel Gott
Za peníze vydělané ve fabrice jsem sháněl desky, vzpomínal na své začátky Karel GottFoto: imago stock&people – Česká televize
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Dnes by Karel Gott oslavil 87. narozeniny. Legenda české populární hudby, fenomén a talent, který se rodí jen výjimečně. Také mnohonásobný český slavík a zpěvák, jehož popularita sahala daleko za hranice Česka. Umělec, který vyprodal newyorskou Carnegie Hall, a hrdý otec čtyř dcer. Připomeňte si v naší galerii střípky a významné momenty ze života nezapomenutelného Mistra.

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Karel Gott bezesporu patřil k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Během svého života spolupracoval s mnoha významnými umělci, zazpíval na nespočtu pódií a zapsal se do srdcí milionů lidí. Na podzim 2019 onemocněl akutní leukemií a první říjnový den navždy odešel.

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Střípky a významné momenty ze života legendy najdete v naší galerii.

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Původně se chtěl stát malířem

Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Původně se toužil stát malířem, neúspěšně se pokoušel o studium výtvarného umění. Poté co nebyl na školu přijat, odešel do učení v oboru elektromontér.

Karel Gott
Původně se chtěl stát malířem.Foto: Profimedia
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