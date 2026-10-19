Kdysi patřila k největším televizním hvězdám devadesátých let, pak ale přišel pád, který jí převrátil život naruby. Tereza Pergnerová dnes na svou minulost nahlíží s odstupem a přiznává, že jí paradoxně právě závislost pomohla vymanit se z role, do níž ji kdysi zavřela televizní sláva. Cesta k nové Tereze ale vedla přes velmi temné období.
Sláva, drogy a tvrdý pád. Tereza Pergnerová vysvětlila, proč ji minulost nakonec osvobodila
Terezu Pergnerovou si lidé dlouho spojovali především s legendární hitparádou Eso. Ona sama říká, že ji z této role vysvobodil až pád na úplné dno. Otevřeně mluví o závislosti, bolestných jizvách i životě, ve kterém dnes konečně nachází vlastní směr.
„Myslím, že mě z toho hodně vysvobodila závislost. Tím, jak jsem padla úplně na dno, logicky zmizela Tereza z Esa a přišla nová Tereza – ta se šrámy a jizvami, která je taková, jaká je,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz. Právě tehdy se podle svých slov mohla konečně stát sama sebou. „To mi hrozně dovolilo být skutečně Terezou Pergnerovou. Nemusela jsem zůstávat ve stínu Terezy z Esa.“
Její problémy s drogami přitom začaly už v dospívání. První zkušenosti měla přibližně v šestnácti či sedmnácti letech, nejprve s LSD, později přišly další drogy včetně pervitinu a heroinu. Když v roce 1994 nastoupila do televize Nova a stala se tváří hitparády Eso, její popularita prudce rostla. Zároveň se ale potýkala s nároky, které na sebe i své okolí kladla. První léčbu absolvovala už v roce 1996, závislosti se však dlouho nedokázala zbavit.
Velmi těžké období prožívala na přelomu tisíciletí. V roce 2000 porodila syna Samuela, v době nejvážnějších problémů jí s péčí o něj pomáhali rodiče. Následovaly další pokusy o léčbu a návraty, než se jí podařilo najít cestu k dlouhodobé abstinenci. O svém boji později mluvila otevřeně, zároveň ale dávala najevo, že nechce, aby ji lidé navždy vnímali jen přes drogovou minulost. Velmi temnou kapitolou v jejím životě bylo také nafocení pornografických snímků.
Dnes už je pro ni důležité především to, jak žije a čemu věnuje energii. „Není den ani ráno, kdy bych nepoděkovala tam nahoru: Díky, že jsi při mně stál. A lidem, že mě třeba neodepsali. To je přece hezké,“ svěřila se. Smysl nachází mimo jiné v práci pro nadační fond, kterému se věnuje už sedmým rokem. „Potřebuji dělat věci, které odpovídají mé mysli, duši a životu. Nadační fond mě už sedmým rokem baví, vidím v něm smysl a baví mě, jak jsme konkrétní, přesní a jak rosteme. Je to prostě můj svět.“