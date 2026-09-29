Petra Martincová patřila v devadesátých letech k herečkám, které si diváci snadno zapamatovali. Jako policistka Boženka v komediální sérii Byl jednou jeden polda působila před kamerou bezprostředně, měla za sebou DAMU i zkušenosti ze zahraničí a zdálo se, že se před ní otevírá slibná kariéra. Jenže právě v době, kdy získávala popularitu, vstoupil do jejího života režisér Jaroslav Soukup. Vztah s mužem o dvaadvacet let starším se stal nejen její životní jistotou, ale paradoxně také jedním z důvodů, proč se postupně od herectví vzdálila.
Sláva a pak ticho. Boženka z Byl jednou jeden polda doplatila na vztah s režisérem
Petra Martincová slaví 58. narozeniny s příběhem plným nečekaných zvratů. Vztah s režisérem Jaroslavem Soukupem jí podle jejích slov zkomplikoval hereckou kariéru, později odešla pracovat do rakouského hotelnictví a právě tam ji napadl námět na Policii Modrava. Zažila ale i šest potratů a bolestné smíření s bezdětností.
Sama později otevřeně přiznala, že okolí jejich vztah neposuzovalo právě laskavě. „V odborných kruzích jsem najednou byla ta žena od toho Soukupa. Málokterý režisér si vás pak obsadí. Nedovedete si představit, co jsem občas zažívala na castinzích. Jak mi to někteří dávali najevo, jak to bylo ponižující,“ vzpomínala.
Nepříjemnou změnu pocítila dokonce i mezi kolegy při pokračování úspěšné filmové série. „Někteří herci se ke mně najednou začali chovat úplně jinak. Vyloženě hnusně. Zvláště pak jeden herecký kolega, který tam měl jednu z hlavních rolí, mi to dával pořádně sežrat,“ popsala.
Přitom jejich vztah začal až po dokončení prvního filmu. Soukup si během natáčení podle Martincové držel odstup a oslovil ji až na závěrečném večírku. „Byl to pro mě šok, protože měl pověst zásadového muže, který si s herečkami nikdy nic nezačíná. A že těch krásných modelek v jeho filmech hrálo,“ přiznala. V té době navíc uvažovala o životě za oceánem, kde už předtím studovala a podařilo se jí zahrát si také v newyorském divadle. Nakonec ale zůstala kvůli Soukupovi.
Když hereckých nabídek ubývalo, Martincová se nesnažila za každou cenu držet před kamerou. Začala překládat z angličtiny a podílela se například na českých verzích zahraničních filmů a animovaných pořadů. Kolem čtyřicítky pak udělala ještě výraznější změnu a nastoupila jako manažerka apartmánového hotelu v Rakousku. A právě tahle zdánlivě úplně jiná životní etapa nakonec nepřímo vedla zpátky k televizi.
Kvůli práci se potřebovala zdokonalit v němčině, a tak sledovala německojazyčné seriály. Jeden z nich jí vnukl nápad. „Dívala jsem se na německé seriály a napadlo mě, že by něco podobného jako Doktor z hor mohl točit i můj manžel. Navrhla jsem mu, jestli nechce udělat seriál ze Šumavy, kterou dobře zná,“ popsala. Z původní myšlenky se po úpravách nakonec zrodila Policie Modrava, která se stala jedním z nejsledovanějších českých kriminálních seriálů.
Ironií osudu bylo, že žena, která dala k projektu prvotní impuls, v něm dlouho sama nehrála. Původní postava určená pro ni při přepisování scénáře zmizela a Martincová se před kameru vrátila až po letech. Pomohlo jí setkání s někdejšími spolužáky z DAMU, kteří ji přesvědčovali, že by herectví neměla úplně opouštět. Ve čtvrté sérii se proto objevila jako zdravotní sestra, která se přestěhovala do Srní.
Za dlouholetým partnerstvím Martincové a Soukupa však stojí i mnohem bolestivější kapitola. Dvojice si přála společné dítě, ale během osmi let herečka šestkrát potratila. „Doktorka mi řekla, že máme s manželem patrně hodně shodných genetických znaků, v plodu potom vzniká genetická chyba a moje tělo tedy reagovalo správně, že to dalo pryč,“ svěřila se. Partneři zkusili také náhradní mateřství, ani tentokrát však těhotenství nedopadlo dobře. „Nebyla to chyba té ženy. Plod opět nebyl v pořádku,“ vysvětlila.
Možnost využít genetický materiál jiného muže odmítla. Dítě chtěla pouze se svým partnerem a po letech pokusů se nakonec oba smířili s tím, že rodiči společného potomka nebudou. Jejich vztah tím ale neskončil. Naopak přežil nejen bolestivé ztráty, ale i předsudky okolí, změnu profese a dlouhé roky mimo svět, ve kterém se poznali.
Petra Martincová své 58. narozeniny slaví s životním příběhem, který se vyvíjel úplně jinak, než by se na začátku její herecké kariéry čekalo. Od role populární policistky přes práci v rakouském hotelnictví až po nápad, z něhož vznikl televizní hit. A především po boku muže, kvůli kterému podle vlastních slov v profesním životě mnoho ztratila, ale se kterým nakonec zůstala desítky let.