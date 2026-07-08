Pro mnoho z nás je Sylvester Stallone, který před pár dny oslavil 80. narozeniny, především neporazitelným Rockym nebo drsným Rambem. Jenže zatímco herec na filmovém plátně neochvějně rozdával rány, v soukromí jich taky několik schytal… a ne zrovna malých. Stallone zažil bouřlivá manželství, rozchody plné emocí a musel překonat i smrt vlastního syna.
Skandály, krize a tragédie: temné stránky života Sylvestera Stalloneho
Sylvester Stallone je pro svět hlavně Rocky a Rambo, muž, který se nikdy nevzdává. V soukromí ale slavný herec čelil ranám, které by položily i ty nejsilnější. Bouřlivé vztahy, bolestné rozchody, výčitky i smrt milovaného syna ukazují, že jeho největší boje se neodehrály před kamerou, ale v reálném životě.
„Rockyho“ první manželství se Sashou Czack trvalo jedenáct let a pár spolu měl dva syny, Sagea (†36) a Seargeoha, kterému lékaři v dětství diagnostikovali autismus. Vztah pravděpodobně nevydržel tlak, který přinesla Stalloneho raketová kariéra po úspěchu Rockyho. Rozvod pro něj byl těžký, ale rozhodl se netruchlit příliš dlouho a pouhých 10 měsíců po něm se oženil s dánskou herečkou Brigitte Nielsen.
Z dnešního pohledu se ale zdá, jako by jeho druhá žena byla jen jakýmsi „převozníkem“, který měl Stalloneho pomoct překlenout přes nejhorší období samoty. Jejich vztah totiž nevydržel ani dva roky a byl velmi oblíbeným terčem bulvárních médií.
Klid našel filmový Rambo až po boku modelky Jennifer Flavin, ani jejich láska však nebyla bez poskvrnky. Chodili spolu od roku 1988, Rocky jí ale o šest let později dal kopačky. A došlo k tomu tak trochu netradičním způsobem. Napsal jí to ve vzkazu, který za něj doručila kurýrní služba FedEx. Sám později přiznal, že to od něj byla rána pod pás. „Byl jsem zbabělec,“ připustil po letech a svého rozhodnutí litoval.
Navzdory ponižujícímu rozchodu ve stylu Carrie a „Burgera“ ze Sexu ve městě se ale dvojice nakonec usmířila. A nejen to. V roce 1997 se vzali, a mají spolu tři dcery – Sophii, Sistine a Scarlet.
Pikantní ovšem je, že o patnáct let později, v roce 2022, vrátila Jennifer manželovi jeho potupný rozchodový vzkaz z roku 1994 a podala žádost o rozvod. I tenhle na první pohled definitivní konec ale manželé ustáli, došlo opět k usmíření a Stallone s Flavin jsou spolu dodnes.
Největší životní ranou pro Stallona ale byla smrt jeho nejstaršího syna Sagea
V roce 2012 zemřel ve věku 36 let na srdeční onemocnění a herec se z tragédie dlouho vzpamatovával. „Když rodič přijde o dítě, neexistuje větší bolest,“ uvedl tehdy ve veřejném prohlášení. Později přiznal, že ho dodnes pronásledují výčitky. „Měl jsem mu být nablízku víc. Když někdo říká, že ničeho nelituje, musím se smát. Já bych si slovo ‚lítost‘ mohl nechat vytetovat na čelo,“ nechal se slyšet herec.
Přesto Stallone nikdy nepřestal bojovat. Stejně jako jeho nejslavnější filmový hrdina se po každém tvrdém pádu zvedl a pokračoval dál. A možná právě proto působí jeho Rocky tak věrohodně – protože jeho představitel dobře ví, jaké to je schytat ty největší rány, a přesto jít dál se vztyčenou hlavou.