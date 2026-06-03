Moderátorka Světlana Witowská má za sebou pár hodně náročných dní. Kromě incidentu, o kterém informovala o víkendu, kdy jejich dům napadl vandal a pošpinil jim fasádu, utrpěla i velmi bolestivý úraz. Ten se jí stal cestou do práce v Českém rozhlase.
Skalpovaný prst a strach o život. Světlana Witowská má za sebou náročné dny
Moderátorka Světlana Witowská nemá zrovna klidné období. Jen pár dní poté, co s partnerem řešila útok vandala na jejich dům, utrpěla bolestivý úraz při cestě do práce. Prudké zabrzdění autobusu ji poslalo k zemi a následky si nese dodnes. Kromě zranění zároveň otevřeně promluvila i o rostoucí nenávisti a agresi, se kterou se setkává.
„Upadla jsem v autobuse městské hromadné dopravy, protože řidič zabrzdil tak prudce, že mě ze sedačky sejmula paní, která nade mnou stála s velkým kufrem. Zranila jsem se, mám naražená záda, bouli na hlavě a skalpovaný prst,“ rozvyprávěla se na křtu knihy britského velvyslance Matta Fielda, kde také ukázala prst na ruce, který má ošetřený obvazem. Během rozhovoru pro Expres ukázala i odřená záda.
Řeč přišla i na nepříjemnou věc, která se jim stala v domě jejího partnera, prezidentského poradce Petra Koláře. „Řeší to policie, řeší to pojišťovna a my budeme na dům dávat kamery, aby se to neopakovalo. Zveřejnila jsem to po dohodě s partnerem hlavně proto, aby to sloužilo jako prevence a něco podobného už se nedělo. Protože jsem si říkala, že to začíná tímhle a skončí to tím, že nám ten dům někdo podpálí,“ představuje si Witowská černé scénáře, které by mohly nastat.
„Já doufám, že to nepřeroste v nic horšího a že si lidé uvědomí, že se nedají překračovat hranice. Proto jsme to zveřejnili, já bych se tím jinak nechlubila. Když se ale obzvlášť v dnešní době podíváte na sociální sítě a rozkliknete si tam jakoukoliv moji zprávu, tak je pod tím snůška sprostých, agresivních, útočných zpráv. Některé jsem si ofotila a dneska je četla rodičům. Říkali mi: Panebože, jak je to možné? Já se ptám na to samé. Lidé se asi zbláznili,“ dodává k rostoucí agresivitě mezi lidmi.