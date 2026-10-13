Sisa Sklovská slaví 61. narozeniny. Rodačka ze Žiliny, která se narodila 13. října 1965 jako Silvia Sklovská, za sebou má desítky let na operních i muzikálových scénách. A přestože ji v posledních letech opakovaně potrápilo zdraví, z veřejného života nezmizela. Ještě letos v létě se účastnila jubilejního ročníku prestižního muzikálového festivalu v jihokorejském Daegu a na bratislavské Nové scéně je aktuálně vedena také v obsazení muzikálu Mamma Mia!
Sisa Sklovská slaví 61. Zpěv jí změnil život, zdraví ji ale v posledních letech opakovaně zastavilo
Na jevišti působí Sisa Sklovská jako žena, kterou jen tak něco nezastaví. Za výrazným hlasem a temperamentem se ale skrývají roky bolesti, lékařských zákroků i období, kdy musela zvolnit. Přesto si odmítá nechat zdravotními komplikacemi určovat život a s typickým nadhledem pokračuje dál.
Hudba přitom původně vůbec neměla být její profesí. Jako dítě toužila stát se veterinářkou. Otec v ní ale viděl umělecké nadání a její plány komentoval po svém. „Můj otec ale říkal, že mám určité umělecké nadání. Řekl doslova: Co ty tam budeš dělat, to budeš zpívat v kravíně? Byl z toho úplně nešťastný,“ vzpomíná Sklovská.
Zlom přišel poté, co ve škole vyhrála pěveckou soutěž. Začala reprezentovat školu, následovalo studium na konzervatoři, i když ani tehdy si ještě nebyla jistá, že právě hudba je její budoucnost. „Máma mi řekla, že ze mě nic nebude,“ vybavuje si reakci, s níž se doma setkávala.
Na Vysokou školu múzických umění ji nakonec bez jejího vědomí přihlásil tehdejší přítel. Právě tam propadla opeře a po studiích se stala sólistkou Opery Slovenského národního divadla. Postupně ale překročila hranice klasického zpěvu a prosadila se také v muzikálech a populární hudbě. Její kariéra ji zavedla i do zahraničí, mimo jiné právě do Jižní Koreje, kde s Novou scénou v minulosti slavila výrazné úspěchy.
Manželství, které trvá už patnáct let
Vedle kariéry je dlouhé roky výraznou součástí jejího života také podnikatel Juraj Lelkes. Vzali se v lednu 2011, takže jsou letos manželé už více než patnáct let. Jejich vztah trvá i po letech a při zpěvaččině velké oslavě šedesátin na podzim 2025 jí Lelkes přímo na jevišti před publikem poklekl s obrovskou kyticí.
Nejprve se ozvaly kyčle
První vážnější potíže podle Sklovské přišly v roce 2013. „Začalo to v roce 2013, kdy jsem začala pociťovat, že mě občas velmi bolí noha. Já stále jsem byla v pohybu a nikdy předtím jsem žádné fyzické problémy neměla,“ popsala.
Vyšetření v Praze ukázalo, že problém je v kyčelním kloubu a bude nutná operace. Sklovská ji však kvůli pracovním povinnostem odkládala. Čekala ji totiž cesta s muzikálem do Jižní Koreje. K zákroku se nakonec odhodlala až přibližně po roce.
Jenže tím zdravotní komplikace neskončily. „Bohužel mi pak po devíti měsících začal odcházet druhý kloub. Je to neuvěřitelné, ale my jsme tehdy zrovna jeli opět do Koreje. Vrátila jsem se s vítězstvím, ale s nemocnou nohou. A potom mi museli operovat i tu,“ uvedla.
Ani operaci kyčle přitom neprožívala úplně běžným způsobem. „Když mi operovali kloub, během operace jsem dokonce zpívala,“ prozradila s tím, že měla pouze částečnou anestezii. Kvůli obavám o hlasivky se podle svých slov nechtěla nechat uspat. „Všechno jsem během operace slyšela i viděla,“ dodala.
Pak se jí začaly křivit prsty
Když měla za sebou problémy s kyčlemi, přidaly se další komplikace. Tentokrát na rukou. Sklovské byla diagnostikována Dupuytrenova kontraktura, při níž se vazivo v dlani postupně ztlušťuje a zkracuje, takže může táhnout jeden či více prstů směrem k dlani a bránit jejich úplnému narovnání. Nemoc se může po léčbě znovu objevit.
„Všimla jsem si toho už před lety, kdy se mi začaly křivit prsty. Vůbec jsem nevěděla, proč se mi to děje. Už mám třikrát operované obě ruce,“ popsala zpěvačka v roce 2025. Tehdy uvedla, že během předchozích pěti let absolvovala celkem šest operací.
Dalším zákrokům by se už pochopitelně ráda vyhnula. „Nechci, aby se to opakovalo. Ta operace není jednoduchá, je dost náročná. A vždycky mě to dost zbrzdí. Můj manžel mi ale říká, že si nemám na co stěžovat, protože mám hlas,“ směje se.
Právě hlas a práce zůstávají i přes zdravotní komplikace tím, co ji žene dál. A letošní návrat do Jižní Koreje symbolicky připomněl místo, které je s několika zásadními momenty její kariéry i zdravotního příběhu nečekaně spojené. V červenci 2026 se tam účastnila oslav 20. ročníku Daegu International Musical Festival, kde slovenská Nová scéna představila novou produkci Turandot.
Sklovská si přitom ani po sérii operací nepřipouští roli člověka, kterému by zdravotní problémy měly vzít chuť do života. „Miluju život, svoji práci a lidi. Jsem moc ráda na světě a proto mi nezbývá nic jiného, než to brát s obrovským nadhledem a optimismem,“ říká. A právě v den svých 61. narozenin tato věta vystihuje její současnost možná nejlépe.