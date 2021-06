O'Connorová vydala skandální knihu. Tvrdí, že měla poměr s představitelem církve

Zpěvačka Sinéad O'Connorová ve své nové knize Rememberings prozradila, že měla v minulosti aféru s představitelem církve. Její memoár vyšel 1. června.

Když bylo irské zpěvačce Sinéad O'Connorové osmnáct let, měla poměr s 47letým ženatým duchovním baptistické církve v Londýně. O aféře píše ve své nové knize Rememberings, ve které vzpomíná také na obtížné dětství (v dětství ji týrali a ve 14 letech zavřeli do ústavu pro problémové ženy), hudební kariéru a vysvětluje svůj aktivismus. Zprávu přinesl deník The Independent.

"Měli jsme něco jako aféru. Přesvědčil mě (protože jsem byla mladá a hloupá), že mu jeho žena nerozumí a že jsem jeho pravá láska," vzpomíná v biografii čtyřiapadesátiletá O'Connorová.

Zpěvačka podle The Independent uvádí, že vztah ukončila poté, co prožila automobilovou havárii. Tehdy zavolala svému milenci s prosbou o pomoc, ten ji ale odmítl, protože nechtěl, aby je někdo spolu viděl.

O'Connorová se proslavila v 90. letech hitem Nothing Compares 2 U a skandálem, když v roce 1992 roztrhala fotografii papeže Jana Pavla II. v televizní show Saturday Night Live. Protestovala tak proti katolické církvi se slovy: "Bojujte s reálným nepřítelem."

V roce 2018 konvertovala k islámu a změnila si jméno na Šuhadu Davittovou. Má za sebou také několik pokusů o sebevraždu.

"Vyrostla jsem v prostředí, kde jsem zažila trauma a zneužívání. Pak jsem vstoupila rovnou do hudebního byznysu a nikdy jsem se doopravdy nenaučila, jak žít normální život. Nikdy jsem si nedopřála čas na to, abych se zahojila, ani jsem na to nebyla připravená," napsala na svém twitterovém účtu na konci minulého roku zpěvačka, která trpí bipolární poruchou, a v roce 2016 byla dokonce nějakou dobu nezvěstná.