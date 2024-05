Simona Postlerová zemřela zadlužená. Kolegové pořádají sbírku

O tom, že před týdnem nečekaně zesnulá herečka Simona Postlerová řešila finanční potíže, se poprvé veřejně zmínila blízká kamarádka, herečka Jana Polášková. Ta se také rozhodla nenechat pozůstalé ve štychu a pořádá sbírku.

"Kamarádi, kolegové. Všichni víme, v jaké složité a těžké životní situaci se naše milovaná Simonka nacházela. Rády bychom její rodině pomohly s touto nelehkou životní chvílí," napsala na svém profilu na Instagramu. "Předem moc děkujeme. Jednáme se souhlasem pozůstalých," upřesnila herečka to, že děti Postlerové o celé záležitosti vědí a souhlasí s ní.

Že se opravdu jedná o finanční problémy, Blesku potvrdila přítelkyně Postlerové, která si však přála zůstat v anonymitě. "Je tam i dluh na nájemném za byt od Prahy 2, prostě to neměla lehké a snažila se vše utáhnout," citoval ženu deník.

V současné době se řeší i to, co bude s hereččiným synem Damiánem, který trpí autismem. Zbavit ho svéprávnosti však herečka dlouho odmítala. "Máme tak trochu malý prostor k činům. Z pohledu zákona je to normální a zdravý chlap," řekl Blesku starosta Prahy 2 Jan Korseska, který se o celou věc zajímá. Městské části také patřil byt, ve kterém herečka se synem žila.

"V současné chvíli je v péči rodiny a Praha 2 komunikuje s jeho lékařkou, magistrátem, sestrou Janou a určitě bude o Damiána řádně postaráno. Osobně dohaduji možnosti s paní náměstkyní primátora Alexandrou Udženijí," dodal starosta.