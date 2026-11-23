Modelka Simona Krainová se s fanoušky podělila o fotografii, na které s manželem Karlem Vágnerem leží v nemocničních pyžamech, s obklady přes oči. „Tak nakonec tady ležíme v erárních pyžamech, s obkladama přes oči, oba čerstvě po operaci víček,“ popsala s humorem. Karel ji měl původně na kliniku pouze odvézt, počkat na ni a potom ji vzít domů. Jenže plán se poněkud změnil.
Simona Krainová znovu podstoupila plastiku víček. Na kliniku šla s obavami, Karel ji překvapil nečekaným gestem
Simona Krainová se rozhodla pro další úpravu očního okolí. Tentokrát nešla na kliniku sama – po jejím boku skončil také manžel Karel Vágner. Ačkoli původně měl modelku jen doprovodit, nakonec si lehl na operační stůl vedle ní. Z plánovaného doprovodu se tak stala společná návštěva plastické chirurgie.
Krainová přiznala, že o zákroku na dolních víčkách přemýšlela zhruba rok. Dlouho zvažovala, zda do něj vůbec jít, a když už seděla na klinice, přepadla ji panika. Karel ale viděl, jak je nervózní, a rozhodl se, že ji v tom nenechá samotnou. „Klidně půjdu na víčka taky,“ řekl prý bez dlouhého rozvažování. A slib také dodržel, přestože podle Simony vlastní víčka vůbec řešit nepotřeboval.
„Já si rok dávám dohromady pro a proti a tenhle magor do všeho skočí po hlavě. Hlavně ať v tom nejsem sama,“ vtipkovala modelka na svých profilech na sociálních sítích. Zároveň dala najevo, jak moc si partnerovy podpory váží. „Když skočím já, skočí se mnou. A když je tam on, fakt se všeho bojím míň. Miluju ho. Strašně ho miluju,“ vyznala se.
Samotný zákrok podle ní trval necelou hodinu a ani jednoho z nich nebolel. Na konečný výsledek si ale ještě musejí počkat. Nejde přitom o první estetický zákrok, který Krainová otevřeně přiznala. Už v roce 2022 podstoupila operaci horních víček, při níž si nechala odstranit přebytečnou kůži. V minulosti mluvila také o laserové liposukci břicha po druhém porodu a pravidelně přiznává botox či další kosmetické procedury. V dubnu letošního roku se naopak ohradila proti spekulacím, že má za sebou facelift, výplně nebo umělá prsa.