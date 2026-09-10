Simona Krainová si po přestěhování do Dubaje rozhodně neužívá život, jaký by si možná mnozí představovali. Místo dlouhého vyspávání a povalování u bazénu jí den začíná ještě za tmy. Modelka totiž nepolevuje ze svého sportovního režimu a budík si nastavuje na nekompromisní 4:15 ráno. „V pět už stojím v teniskách za tmy v Marině a vybíhám,“ popsala svůj nový každodenní rituál s tím, že manžel Karel běhá s ní, případně si jde zacvičit do posilovny. V šest hodin už ale začíná úplně jiná disciplína – rodinný ranní kolotoč.
Simona Krainová v Dubaji vstává ve 4:15. Kritiky uzemnila ostrým vzkazem
Na sociálních sítích může život Simony Krainové v Dubaji vypadat jako jedna velká pohádka. Realita je ale podle samotné modelky poněkud jiná. A protože už má dost řečí o tom, že se jí sportuje snadno, rozhodla se kritikům poslat pořádně ostrý vzkaz.
Vytáhnout z postele kluky, připravit snídani, svačiny, batohy a uniformy a během toho hledat brýle, sluchátko, sešit nebo botu. Do toho dvě čivavy, hudba a několik lidí mluvících najednou. Přesně tak podle Krainové vypadá začátek jejich dne v Dubaji. A přestože přiznává, že je to pořádný chaos, právě ten si užívá. „A víte co? Já tenhle chaos miluju,“ přiznala na svém profilu na Instagramu. Na životě na druhém konci světa si přitom nejvíc cení toho, že jsou všichni spolu. Po předškolním maratonu ale její pracovní den teprve začíná – čekají ji schůzky, natáčení i vyřizování na úřadech.
Krainová zároveň přiznala, že se v nové zemi musela naučit fungovat úplně jinak. „Ano, peru, vařím, uklízím a ŽEHLÍM,“ pochlubila se s nadsázkou. Zatímco v Česku měla některé domácí práce zajištěné, v Dubaji poznává realitu běžného provozu domácnosti. Velkým objevem pro ni proto byla aplikace, přes kterou si lze objednat prakticky všechno od úklidu a žehlení přes masáže či hlídání dětí až po trenéra, opravu pračky nebo návštěvu lékaře doma. „Tady si totiž v podstatě naklikáte život,“ žasla Simona. Na vlastní žehličku, vysavač a vařečku ale zatím rozhodně nezanevřela.
A právě její tvrdý režim byl důvodem, proč se rozhodla vyřídit si účty s některými kritiky. Roky totiž podle ní slýchá, že se jí snadno sportuje, protože má na všechno lidi a dostatek času. „Tobě se to sportuje, když máš na všechno lidi. Já bych taky, ale nemám čas,“ citovala jednu z typických výhrad. Jenže podle Simony jí nikdo žádný volný čas nepřinesl. Sama si ho musí vytvořit – a v jejím případě to znamená vstát ve 4:15. „Mně ten čas taky nikdo nepřinesl na stříbrným podnose,“ vzkázala.
Modelka přitom připouští, že ani jí se v takovou hodinu z postele nechce. Podle ní je ale rozdíl mezi tím říct „nemám čas“ a přiznat si, že člověk jednoduše nechce kvůli sportu vstávat ve čtyři ráno. „A víte co? To naprosto chápu. Mně se taky nechce,“ napsala bez obalu. Zároveň ale odmítá tvrzení, že to nejde. „Jen neříkejme, že to nejde. Jde. Jen je někdy ta cesta na hovno brzo ráno,“ uzavřela svůj vzkaz kritikům.
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Zdroj: Instagram Simony Krainové