Francouzský podnikatel Jean-Luc Brunel patřil k lidem, kteří se dlouhodobě pohybovali v blízkosti finančníka Jeffreyho Epsteina. Vedl několik modelingových agentur, mimo jiné i známou Karin Models Agency, a pravidelně cestoval do Prahy, kde vyhledával nové tváře. Právě během jedné z těchto návštěv si všiml i Simony Krainové. S Epsteinem se znal už od 80. let, intenzivnější spolupráce ale přišla až v době, kdy Brunel rozjel newyorskou pobočku své agentury. Z pozdějších svědectví i e-mailové komunikace vyplynulo podezření, že se podílel na vyhledávání mladých dívek pro Epsteinovy soukromé účely, často přitom šlo o dívky bez silného rodinného zázemí.
Simona Krainová promluvila o muži z Epsteinova okolí. Až po letech jí došlo, jak blízko mohla být nebezpečí
Jean-Luc Brunel, vlivný muž ze světa modelingu a blízký spolupracovník Jeffreyho Epsteina, pravidelně jezdil i do Prahy, kde hledal nové tváře. Právě tam kdysi oslovil také Simonu Krainovou, která teď po letech přiznala, že z tehdejších souvislostí jí běhá mráz po zádech. To, co tehdy vypadalo jako splněný sen, dnes vidí v mnohem temnějším světle.
Jedna z obětí v soudních materiálech popsala, jak celý mechanismus fungoval: „Jean-Luc Brunel dovážel Epsteinovi dívky. Mnoho Brunelem dovezených dívek mělo velmi slabou znalost angličtiny a vypadaly velmi mladě,“ uvedla s tím, že dívkám byly slibovány kariéry v modelingu nebo herectví. Podobnou zkušenost má i Češka Andrea, kterou Brunel oslovil právě v Praze.
K celé kauze se po letech vyjádřila také Simona Krainová, která s Brunelovou agenturou spolupracovala. Ve svém obsáhlém příspěvku popsala začátky kariéry i tehdejší atmosféru v modelingu: „Když jsem přišla do světa modelingu, byla jsem mladá holka z malýho města s velkým snem. Nebyly sociální sítě, žádné zkratky, žádná umělá sláva. Jen práce, castingy, tlak a snaha obstát mezi nejlepšími. Jean-Luc Brunel mě tehdy osobně přiletěl přesvědčit ke spolupráci s agenturou do Prahy, přímo na natáčení jednoho z mých prvních filmů. Pro mě to byl tehdy velký kariérní krok. V agentuře jsem pak více než deset let pracovala pod vedením jedné z nejrespektovanějších pařížských headbookerek Ruth Malky a mojí dlouholeté bookerky Hélène Renault, která měla na starosti moje zakázky. Jean-Luc patřil mezi lidi, které jsme měli rádi. Milý, zábavný, společenský. O to víc mě šokovalo, co jsem se dozvěděla až po letech!“
Modelka zároveň přiznala, že informace o Brunelově zatčení a jeho spojení s Epsteinem pro ni byly velmi těžké: „Když mi nedávno novinář řekl, že byl v Paříži zatčen, čelil obviněním na základě svědectví žen, byl spojován s Epsteinem a měl mu zprostředkovávat dívky, a že si nakonec ve vazbě vzal život, sevřel se mi žaludek. Do té chvíle jsem o ničem takovém vůbec nevěděla. Došlo mi něco, co mě děsí dodnes. Na začátku jsem totiž, stejně jako řada mladých modelek, několik měsíců bydlela v jeho domě, než jsem si našla vlastní bydlení a postavila se na vlastní nohy,“ přiznala.
S odstupem času na celou zkušenost nahlíží jinak, především jako matka: „A dnes, když se na to dívám jako máma, mám z té představy husí kůži. Ne z toho, co se stalo mně. Ale z toho, co se klidně stát mohlo. Jak blízko jsem možná byla něčemu, o čem jsem neměla tušení. O to víc je mi upřímně líto všech žen, které si tímhle musely projít. Protože někdy si člověk až po letech uvědomí, jak křehká může být hranice mezi snem… a noční můrou. Devadesátky byly fakt jízda… co si budem…,“ dodala.
Brunel byl několik let po Epsteinově smrti zadržen francouzskou policií a čelil vážným obviněním včetně zneužívání dívek. Stejně jako Epstein ale zemřel ještě před tím, než mohl stanout před soudem – dozorci ho našli mrtvého v cele, a případ tak zůstal bez definitivního soudního rozuzlení.