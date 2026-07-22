Modelka Simona Krainová si rozhodně nenechá nic líbit. Tento týden vznikl spor mezi ní a Dominikou Mesarošovou, která se jí posmívala kvůli neoholenému podpaží. „Každý si může reagovat, jak chce,“ reaguje Mesarošová na to, proč konflikt vyvolala. „K Simče mi to nesedí. Navíc jsem myslela, že to je fotomontáž,“ snažila se obhájit.
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Přestřelka mezi Simonou Krainovou a Dominikou Mesarošovou rozhodně nekončí. Poté, co si Mesarošová rýpla do modelčina neoholeného podpaží, přišla Krainová s dalším ostrým vzkazem.
Mohlo by se zdát, že reakcí Krainové by to mohlo skončit, jenže rázná blondýna se jen tak nevzdává a rozhodla se k celé situaci ještě vrátit. „Ty vole, já mám fakt jednu otázku. To vás některý ráno probudí budík, uděláte si kafe a první, co vás napadne, je: „Dneska půjdu úplně cizí ženský napsat, jak má vychovávat děti, co si má oblíkat, jaký má vlasy, filtry nebo co měla a neměla udělat se svým obličejem. Fakt? To je nějaký hobby?“ zamýšlí se v příspěvku na svém profilu na Instagramu.
„A ještě jedna věc. Spousta z vás o mně říká, že jsem konfliktní,“ naráží Krainová na to, že to není jediná mediální přestřelka, kterou v poslední době vedla. Mnoho lidí si vybaví to, že zveřejnila identitu učitelky, která na sociálních sítích komentovala oční vadu jednoho ze Simoniných synů. „Jenže si zkuste všimnout jedný maličkosti. Já ty konflikty nezačínám. Mě by v životě nenapadlo lézt na cizí profil a psát ženský, že je stará, chlapovi, že je malej, upozorňovat na vzhled nebo zdravotní problém cizího dítěte, řešit cizí podpaží, vrásky nebo filtry. Tohle fakt není můj sport. Já jen odmítám dělat, že je to v pořádku ve chvíli, kdy to někdo udělá mně. Nezačínám! Jen se nenechám kopnout, aniž bych kopla zpátky,“ trvá si Krainová na tom, že má právo se bránit.
„Jsem holka z paneláku. Jsem ostrá. Co na srdci, to na jazyku. Ale hlavně jsem máma. A svoji rodinu a svoje nejbližší budu chránit vždycky. Když se někdo začne otírat o moje děti nebo lidi, které miluju, fakt nečekejte, že budu mlčet,“ stojí si za tím, že nic špatného neudělala.
„Za třicet let se mi nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl: ‚Simono, oholte si podpaží. Změňte filtr. Udělejte si další plastiku.‘ Tyhle hrdinský projevy vznikají hlavně doma na gauči. Telefon v jedný ruce, sklenka vína v druhý a najednou je z vás Rocky Balboa, vole. Expert na cizí život. Jen nějak nezbývá čas stát se expertem na ten vlastní. A pak přijde: ‚Vy jste veřejně známá osoba, musíte být zvyklá.‘ Jo? Kdo vás tohle naučil? Existuje nějaká příručka internetových mudrců? Moje babička říkala: Když nemáš co hezkýho říct, tak drž hubu,“ uzavřela drsně Krainová.
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Zdroj: Instagram Simony Krainové