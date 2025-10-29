30. 10. Tadeáš
Šílená jména dětí celebrit. Ornella Koktová chtěla dceru nazvat po klisně, Musk má děti X a Y

Elon Musk se synem
Daniela Straková
Daniela Straková

Celebrity mají pořád potřebu se odlišit od davu a to se vztahuje i na jejich děti. Své potomky někdy nazvou natolik nekonvenčně, až to hraničí se zdravým rozumem. Které celebrity daly svým dětem jména, která se můžou zdát až šílená?

Slavní lidé mají neustále potřebu se nějak odlišit a to samé uplatňují i u svých dětí, pro které hledají unikátní jména. České celebrity rády sáhnou po nezvyklém, starobylém jméně, které možná zní trochu netradičně, ale často tak nastolí nový trend. Světovým osobnostem však ani to není dost a zkoušejí, kam až můžou zajít. Třeba excentrický miliardář Elon Musk pojmenoval všech svých deset dětí nekonvenčně, ale teprve jména jeho syna a dcery se zpěvačkou Grimes způsobila opravdové rozpaky. Rodiče jim totiž říkají X a Y, ale jejich celá jména jsou podstatně komplikovanější.

ČTĚTE TAKÉ: Transgender dcera Elona Muska zazářila v New Yorku na fashion week jako modelka

Podívejte se do naší galerie na další celebrity, které pro své děti vybraly opravdu nekonvenční jména.

Ornella Koktová

Influencerka a podnikatelka Ornella Koktová si od počátku své kariéry užívala pozornost médií. Přirozeně potom sáhla spíš po extravagantnějších jménech pro své potomky. Jména jako Jindřiška nebo Pepa ode mě nečekejte, prozradila, když byla těhotná se svým prvním synem Quentinem. Dalšímu dala typicky severské jméno Sven a když čekala své poslední dítě, holčičku Lilianne, musel její rozjetou fantazii zarazit už i její manžel, Josef Kokta. Chtěla ji totiž pojmenovat po klisně Orphee des Blins z Velké pardubické. Koneckonců jméno Ornella také není zrovna konvenční, takže se trojnásobná maminka drží rodinné tradice.

Ornella Koktová
Foto: Hermína
