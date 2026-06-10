Před pár dny vyděsila fanoušky zpěváka Pavla Vítka zpráva o jeho náhlém zdravotním kolapsu, kvůli kterému musel zrušit některé své pracovní povinnosti a dokonce byl hospitalizován v nemocnici. Deník Blesk nyní přišel s podrobnostmi ohledně toho, co se vlastně stalo.
Sidovský neváhal ani vteřinu a přivolal pomoc, Vítkovi tím zachránil život
Jen díky rychlé reakci manžela Janise Sidovského se dostalo Pavlu Vítkovi pomoci včas. Podle nejnovějších informací už byl přeložen z jednotky intenzivní péče a bude se moci brzy vrátit do normálního života.
Minulou středu se Vítkovi udělalo nevolno. Naštěstí byl v tu chvíli spolu se svým manželem, producentem Janisem Sidovským, který okamžitě přivolal záchranku, která ho okamžitě s podezřením na infarkt transportovala do nemocnice. Pár dní měl oblíbený zpěvák strávit na jednotce intenzivní péče, v současnosti už by podle všeho ale měl být na standardním pokoji. Že se jeho stav zlepšuje, napovídá i oficiální vyjádření Sidovského.
„Pavel se zotavuje ze zdravotní komplikace, která se stala minulý týden. Je v nejlepší odborné péči a daří se mu stále lépe. K aktuálnímu zdraví Pavla nebudeme dále nic sdělovat a prosím o respektování soukromí. Pavel by se měl brzy vrátit na jeviště, na koncerty 4 Tenorů i na nádvoří hradu Karlštejn v představení Noc na Karlštejně. Děkujeme za podporu,“ napsal na své profily na sociální sítě Janis.
Problémy se srdcem má Vítek dlouhodobě. Už v minulosti podstoupil tzv. ablaci kvůli arytmii. Tu odhalil profesor Petr Neužil, který si všiml Vítkova špatného dýchání během koncertu. „Přišel za mnou po vystoupení do šatny s tím, ať se u něj co nejdřív objednám. Nelíbilo se mu něco na tom, jak jsem zpíval koncovky,“ prozradil před dvěma roky zpěvák. „Nemohl to dozpívat. To, co normálně dal na jeden dech, nezvládl. Podle toho jsem to poznal,“ potvrdil Neužil, který je primářem kardiologie v pražské nemocnici na Bulovce.