Od odvysílání Dominičiny životní proměny uplynuly dva roky. Přesto přiznává, že sebekritika z její hlavy rozhodně nezmizela. Ba naopak. Paradoxně dnes vidí své nedokonalosti ještě mnohem ostřeji než v době, kdy vážila 135 kilogramů.
Shodila 60 kilo, ale v hlavě má stále 135. Dominika z Extrémních proměn popsala drsné ponížení i „fantomovou obezitu“
Vypadá fantasticky, usmívá se a v obezitologické ambulanci dnes sama pomáhá lidem bojovat s nadváhou. Dominika Vymazalová patří k nejvýraznějším tvářím reality show Extrémní proměny, kde se jí podařilo shodit 60 kilogramů. Jenže zatímco její tělo se změnilo k nepoznání, psychika má vlastní tempo. Proč si dodnes kupuje obří oblečení, jaké ponížení zažila v obchodě a co diváci v televizi neviděli?
Od odvysílání Dominičiny životní proměny uplynuly dva roky. Přesto přiznává, že sebekritika z její hlavy rozhodně nezmizela. Ba naopak. Paradoxně dnes vidí své nedokonalosti ještě mnohem ostřeji než v době, kdy vážila 135 kilogramů.
„Kdykoliv kamkoliv přijdeš a vidíš židli, která má opěradla… první, co tě napadne, je, jestli se tam tvůj zadek vejde,“ popisuje Dominika v podcastu Buď dobrá s mrazivou upřímností pocity, které ji dodnes provázejí.
Souhlasí s přirovnáním k syndromu amputované končetiny. Člověk ji už nemá, přesto ji stále cítí v podobě takzvaných fantomových bolestí. Podobně si Dominika v hlavě stále nese kila, která už dávno fyzicky nemá.
Když vážila nejvíce, sama sebe tak silnou nevnímala
Ve svých představách a snech se viděla s normální postavou. Šokující prozření přišlo až zpětně při pohledu na reálné fotografie a záběry z pořadu. Dnes je to přesně naopak.
„V oblečení se vidím větší, stále si kupuju oblečení, které je o pár čísel větší, než bych potřebovala, protože se prostě tak štíhlá nevidím,“ přiznává. Boj s vlastní sebehodnotou je tak pro Dominiku stále aktuální. A sama ví, že půjde o běh na dlouhou trať.
Na vás teda nic nemáme
Jednou z nejbolestivějších vzpomínek, která v Dominice dodnes rezonuje, je zážitek z brněnského butiku z doby, kdy vážila kolem 110 kilogramů. Šla tehdy vybrat vánoční dárek pro extrémně štíhlou sestru svého tehdejšího partnera, která nosila velikost XS.
„Procházela jsem kolem těch stojanů a přišla ke mně prodavačka. Nezeptala se, co hledám, co sháním, a řekla mi: ‚No, na vás teda nic nemáme‘,“ vzpomíná Dominika na moment, který ji hluboce zasáhl.
Bez jediné otázky byla okamžitě odsouzena podle svého vzhledu. „Cítila jsem se tak strašně malá, tak strašně odporná,“ popisuje pocity, které v ní neomalený přístup prodavačky zanechal.
Co v televizi neukázali
Televizní obrazovky divákům ukazují emotivní, ale nutně sestříhaný příběh. Dominika nyní poodhalila, že realita natáčení byla často mnohem dramatičtější a syrovější.
Hned první vážení před kamerou bylo nečekanou přepadovkou štábu přímo na zahradě. Dominika vůbec netušila, že se bude vážit, a oblékla si staré, neladící spodní prádlo.
„Měla jsem kalhotky takové jako že: pojďme být rádi, že se mi do toho ta prdel vejde. A na švu jsem měla takovou díru,“ směje se dnes. Trapas na místě zachraňoval člen štábu, který jí prádlo sroloval a přetáhl přes břicho, aby díra nebyla v televizi vidět.
Ještě větší fyzické peklo zažila na horolezecké stěně. Zatímco v televizi její zdolání trvalo minutu a půl a působilo jako rychlý happy end, ve skutečnosti Dominika stěnu lezla vyčerpávající a nekonečné tři hodiny.
Neustále padala, nemohla popadnout dech a kvůli stresu se začínala dusit. „Měla jsem nové nehty… a měla jsem je úplně do krve orvané, odřené ruce, šílený,“ vzpomíná.
Už nikdy na druhé koleji
Hubnutí u Dominiky nastartovalo nejen fyzickou proměnu, ale i hluboký vnitřní restart. Přiznává, že v minulých vztazích měla silnou tendenci se partnerům naprosto podřizovat, přejímat jejich koníčky a odsouvat sama sebe na druhou kolej, jen aby si udržela jejich přízeň.
Definitivní procitnutí přišlo během natáčení u psycholožky. Její tehdejší partner Zdeněk měl sestavit žebříček svých hodnot a priorit a Dominika v něm figurovala až hluboko na spodních příčkách.
Vztah po proměně skončil. Dominika je dnes single, ale už přesně ví, co ve svém životě nechce opakovat. „Chtěla bych být důležitá. Chtěla bych vědět, že já jsem důležitá,“ říká Dominika odhodlaně k tématu svých budoucích vztahů.