Nejprve si vydělával jako pokladní, pak rozpoutal diskománii. Jak Travolta zestárl?

Horečka sobotní noci, Pomáda, Kdopak to mluví nebo Pulp Fiction. Filmy, ve kterých se objevil John Travolta v různých rolích a do kterých vždy dal vše, co dokázal. Filmovými postavami se doslova stával, když měsíce trénoval taneční kreace nebo zkoušel, jaké je brát heroin.