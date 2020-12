Sexy šedesátnice. Julianne Mooreová slaví kulatiny, loni převzala cenu ve Varech

Držitelka Oscara a dvou Zlatých glóbů se narodila v Severní Karolíně a jako jedna z mála hollywoodských celebrit vystudovala vysokou školu. Chtěla se stát doktorkou, nakonec si zvolila herectví a při svých začátcích v New Yorku se živila jako servírka.

Americká herečka se narodila jako Julie Anne Smithová v Severní Karolíně. Její otec byl výsadkářem americké armády a účastnil se mimo jiné války ve Vietnamu. Její matka pocházela původem ze Skotska a pracovala jako psycholožka a sociální pracovnice. Julianne Mooreová má ještě dva mladší sourozence - sestru Valerii a bratra Petera, který je spisovatelem.

Ačkoliv se původně chtěla stát doktorkou, škola a její učitelka angličtiny ji postupně navedly na hereckou kariéru. V roce 1983 absolvovala bakalářské studium v oboru dramatické umění na prestižní Bostonské univerzitě.

Na konci 80. let se Julianne Mooreová přestěhovala do New Yorku, kde pracovala jako servírka a zároveň začala budovat svou hereckou kariéru.

Její první větší filmovou rolí byla v roce 1990 Susan ve filmu Příběhy z temnot. Její velkou hollywoodskou rolí byla paleontoložka Sarah Hardingová ve velkofilmu Stevena Spielberga Ztracený svět: Jurský park (1997). A rok nato přišla další velká role v legendárním snímku Big Lebowski, kde si zahrála Maude Lebowskou.

V roce 2014 Julianne Mooreová zazářila v dramatu Pořád jsem to já, kde ztvárnila profesorku lingvistiky s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou. Za svůj výkon obdržela Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA.

Naposledy se objevila ve snímcích Suburbicon: Temné předměstí (2017) či The Glorias (2020).

