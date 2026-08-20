Vladimír Kratina patří k hercům, které si není snadné splést. Výrazný hlas, téměř dva metry výšky a tvář, která na fotografiích působí často až zachmuřeně. Za vážným výrazem se ale skrývá muž, který má rád humor, sám sebe nebere příliš vážně a svou hereckou kariéru popisuje s odzbrojujícím nadhledem.
Sexsymbol, Drtikol i vězeňská cela. Vladimír Kratina vzpomíná na životní zvraty s nadhledem
Vladimír Kratina se za desítky let před kamerou i na jevišti naučil brát slávu s nadhledem. Vzpomíná na nečekanou cestu k herectví, pobyt ve vazbě, Tomáše Holého i legendy staré herecké školy a otevřeně říká, co mu na dnešním světě celebrit a sociálních sítí vadí.
Ostatně ani cesta k ní nebyla úplně přímočará. Na střední škole nebyl právě vzorným studentem. „Já tomu říkám, že jsem maturoval za patnáct,“ zavzpomínal s tím, že místo učení už tehdy mnohem raději hrál bigbít. Po škole proto zamířil do komunálních služeb, kde se začal učit fotografem.
U fotografie však dlouho nevydržel. Ještě předtím stihl při vyvolávání snímků zničit fotografie z jedné svatby a přesvědčit novomanžele i příbuzenstvo, aby se přišli vyfotit znovu. Nakonec ho od fotoaparátu odvedlo herectví – a do značné míry také láska. Jeho tehdejší dívka odešla z Ostravy studovat do Prahy a vztah na dálku Kratinovi příliš nevyhovoval.
Když v seznamu vysokých škol objevil DAMU a informaci, že při mimořádném talentu nemusí být rozhodující maturitní výsledky, zbystřil. „Abych se dostal za tou dívkou, za tou láskou svou do Prahy taky na studia, tak se objevila tahle možnost,“ vyprávěl. Na přijímačky přitom dorazil jen s jedním připraveným monologem, přesto ho nakonec přijali.
Od červeného vína rovnou do vazby
Studentská léta mu přinesla i zážitek, na který se dnes vzpomíná snáz než tehdy. V roce 1971 se po posezení s kamarádem ve vinárně vracel Prahou a před školním divadlem našel na zemi spadlou rudou vlajku. „Z nepochopitelnejch důvodů jsem ji sroloval, jako že ji vezmu s sebou na kolej, že ji zachráním, ať se tam neválí,“ líčil. Jenže si ho všimla hlídka Veřejné bezpečnosti. Následovalo zadržení a nakonec vazba v Ruzyni.
Případ rozhodně nevypadal nevinně. Prokurátorka podle Kratiny požadovala osmnáct měsíců nepodmíněně a mladý student několik dní netušil, co s ním bude. „Dali mi hnědý tepláčky, dřeváčky, celu a pár dní, tejden, čtrnáct dní možná jsem vůbec nevěděl, co dál bude,“ vzpomínal. Nakonec strávil ve vazbě přibližně měsíc a půl a díky právní pomoci i zásahu lidí ze školy bylo jeho trestní stíhání zastaveno cestou prezidentské milosti. S odstupem o celé epizodě dokáže mluvit téměř lehce, tehdy však přiznává především „zvláštní nejistotu“.
Drtikol mu zůstal. A Kratinovi to vůbec nevadí
Herecká kariéra se potom rozjížděla postupně. Kratina nikdy nepatřil k dětským hvězdám ani k hercům, kterým by popularita spadla do klína přes noc. O to výrazněji se ale některé jeho role zapsaly do paměti. Jednou z nejslavnějších se stal Drtikol z Prázdnin pro psa. Přezdívka ho provází desítky let, jenže místo aby ho rozčilovala, považuje ji téměř za výhodu. „Já znám spoustu kolegů, který toho natočili stejně hodně, možná víc, a nikdo je nepozná. Kdežto já mám prostě jasnou značku,“ říká.
Na natáčení vzpomíná také kvůli Tomáši Holému. Kratina jej popisuje jednoduše jako „normálního, živého, bezvadného kluka“ a připouští, že podobně přirozený dětský fenomén se od jeho dob v českém filmu hledá těžko. Sám se však s Holým tolik nekamarádil – bližší vztah měl spíš s jeho maminkou a režisérkou filmu Jarmilou Vošmikovou.
Sláva ostatně nikdy nebyla tím, podle čeho by Kratina svou kariéru měřil. „Celej ten můj vztah k profesi je postavenej na práci, na divadle, na podstatě věci, na tom, jak hrát, na tom řemesle,“ vysvětlil. Popularitu bere jako něco navíc. Když ho někdo požádá o fotografii nebo podpis, nebrání se tomu, ale současně říká, že nikdy neměl pocit, že by z něj známost dělala někoho výjimečnějšího.
Ani pověst někdejšího sexuálního symbolu prý příliš neprožíval. Když se o ní kdysi dozvěděl, reagoval po svém: „To mi měl někdo říct dřív. Toho se dalo využít.“ Mužům, kteří se celý život ženou za ženami, prý s nadsázkou říká „hormonci“. „Já jsem takovej typickej hormonek nebyl,“ tvrdí. A co ho na ženách dokáže zaujmout? Především smysl pro humor. „Je vždycky bezvadný, když je dáma vtipná,“ říká.
Pauza ho zachránila před „unaveným cirkusovým koněm“
V jednu chvíli Kratina z herectví téměř na deset let zmizel. Věnoval se jiným projektům a mimo jiné stál u velké produkce muzikálu Mrazík na ledě. Odstup od divadla dnes považuje za důležitý. „Zjistil jsem, že kreativita je v každé lidské činnosti, nejenom v umění nebo na divadle,“ říká. Především se díky pauze vyhnul stavu, který pozoroval u některých starších kolegů – herce, jenž už všechno dělá automaticky, označuje za „unaveného starého cirkusového koně“. Když se na jeviště vrátil, herectví ho podle jeho slov začalo znovu „strašně bavit“.
Neznamená to, že by profesi idealizoval. Herectví je podle něj práce jako každá jiná, někdy únavná a někdy otravná. V šatně prý kolegům, kteří si před představením postesknou, že už chtějí mít večer za sebou, připomíná, že na změnu povolání je poněkud pozdě. Největší odměnou proto nejsou titulní strany ani popularita, ale chvíle, kdy představení funguje. „Když se to daří a diváci jsou šťastní a jsou rádi, tak je to takovej dobrej pocit, jako že člověk udělal na tom světě něco malinkýho,“ popsal.
Hrušínský a Menšík nemuseli rozdávat moudra
Právě uvažování o herectví Kratinu přivádí ke generaci, kterou měl ještě možnost poznat osobně. Hrál s Rudolfem Hrušínským, natáčel s Vladimírem Menšíkem a potkal řadu dalších osobností staré herecké školy. Velká slova od nich ale prý neslýchal. „Bylo fajn s nima jenom bejt nebo prostě to zažít a pozorovat. Nemuseli udělovat žádný rady,“ vzpomíná. Podle něj ani nebyli typy, které by s velkou pompou rozdávaly životní moudra.
To nejpodstatnější člověk pochopil už tím, jak k práci přistupovali. „Brali to opravdu jako řemeslo, nedělali z toho vědu,“ říká Kratina. Právě v tom vidí jeden z největších rozdílů oproti současnosti. Nelíbí se mu důraz na celebrity, marketing a počet sledujících na sociálních sítích, který podle něj někdy překrývá samotné schopnosti. Stará garda podle něj měla priority obrácené: nejprve profese, kvalita a řemeslo, všechno ostatní bylo maximálně „třešničkou na dortu“.
A právě podobnou radu by dal i mladému člověku, který dnes sní o herectví. Žádný recept na slávu, žádný návod na osobní značku. „Ať se vykašle na všechny sledující na internetu a na všechny slávy, ať se prostě snaží hrát poctivě divadlo pořádný a naučit se tam všecko, co je třeba,“ říká Kratina. Protože bez pevného základu podle něj všechno ostatní znamená jen málo. „Musí člověk se ukotvit někde v něčem, co je podstata toho řemesla. To ostatní už buď přijde, nebo ne.“