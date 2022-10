Sex je dar boží, tvrdí seriálová hvězda. Manželství podle ní neznamená žít v celibátu

Sexuální pozitivita si poslední léta nachází cestičku i v dosud prudérních Spojených státech. Zásluhu na tom mají kromě sociálních médií i veřejně známé osobnosti, které svoje intimní prožitky otevřeně sdílejí. Mezi ně patří i herečka, spisovatelka a producentka Candace Cameron Bureová, kterou čeští diváci znají hlavně z rodinného komediálního seriálu Plný dům a jeho pokračování Zase máme plný dům, kde ztvárnila jednu z hlavních postav, D. J. Tannerovou.

Candace žije už od roku 1996 ve šťastném manželství s bývalým hokejistou Valerim Burem a podle jejích vyjádření hraje sex v jejich svazku podstatnou, i když nikoli jedinou roli. Proto se domnívá, že by debata o manželském intimním životě neměla být tabu, o čemž promluvila i v podcastu Mayim Bialikové, známé jako Amy ze seriálu Teorie velkého třesku, kde řekla, že je podle ní sex dar seslaný od samotného boha.

Není to poprvé, co Candace Cameron Bureová obhajuje veřejné projevy vzájemné náklonnosti. V roce 2020 zveřejnila fotografii, na které ji manžel držel za prso. Na kritiku odpověděla s tím, že její muž ji může chytat, kdykoli a kdekoli chce. Mrzí ji prý, když se lidi domnívají, že dlouholetý svazek znamená ochudit se o milostné hrátky. Ve společnosti je podle ní běžné vtipkovat o nedobrovolném celibátu, který s sebou údajně přináší manželský slib. Tyto žertíky navíc podporují špatné představy o tom, jak má zdravý vztah vypadat, tvrdí herečka.

Nechce sice zbytečně ztrapňovat svoje tři děti podrobnými detaily ze svého intimního života, ale na druhé straně si myslí, že je to podstatná část partnerského vztahu a patří k projevům lásky. "Uděláme si tak čas jeden pro druhého, je to důkaz, že se vzájemně máme pořád rádi, fyzicky, spirituálně, psychicky, všemi způsoby. Jde to všechno ruku v ruce," popisovala svůj dlouhotrvající vztah herečka a vzápětí dodala, že ne vždy se musí jednat o nějaký duchovní prožitek: "Někdy se také musíte prostě jen uvolnit, i o tom sex je."