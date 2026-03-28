Moderátor a hlasatel Alexander Hemala
Alexander Hemala pracoval v Československé televizi od roku 1973 a za dobu svého působení se stal moderátorskou legendou. V současné době pracuje v České televizi jako režisér denního vysílání a moderuje také v rozhlase a na společenských akcích. Objevil se také ve čtvrtém ročníku taneční soutěže StarDance. Je ženatý a má tři děti.
Brněnský rodák Hemala vystudoval Fakultu žurnalistiky UK v Praze. Jako hlasatel, včetně doby, kdy byl externista, v televizi působil 32 let. Jeho hlas je znám z rozhlasu, ale například i ze spotů v kinech uvádějících film ve stylu někdejší Československé televize. Na TV Prima provázel pořadem Receptář prima nápadů.