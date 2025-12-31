Vánoční svátky měly letos pro Alenu Šeredovou mimořádně silný osobní rozměr. Její nejstarší syn Louis Thomas Buffon, kterého má s bývalým manželem Gianluigi Buffon, totiž na konci prosince oslavil osmnácté narozeniny a oficiálně vstoupil do dospělosti. Mladík po svém slavném otci zdědil fotbalový talent a dnes už maminku dávno přerostl – přestože sama Šeredová měří 181 centimetrů. Fotbalu se věnuje naplno, hraje v Itálii a zároveň obléká dres české reprezentace do 19 let, kde se mu daří.
Šeredová má doma dospělého muže. Rodinná oslava a dojemný dárek rozplakal i jeho
Na úspěchy syna se dívá s typickou mateřskou hrdostí, kterou nijak neskrývá. „Určitě jsem pyšná maminka, ale myslím, že takhle to mají všechny, ať přijde jakýkoliv úspěch. Jednička s hvězdičkou, první krůčky, hattrick… Pyšná maminka, stále a pořád. Louisík je poctivka, snaživý kluk. Hlavně poctivka, takže hraje naplno – když to stojí za to,“ svěřila se v rozhovoru.
Samotné oslavy osmnáctin proběhly v úzkém rodinném kruhu. Nejprve se rodina sešla na slavnostní večeři v restauraci, následovalo domácí rozbalování dárků. U stolu nechyběli sourozenci David a Vivienne ani rodiče Aleny Šeredové a její manžel Alessandro Nasi. Mezi dárky vynikl jeden mimořádně osobní – kniha sestavená z fotografií mapujících Louisův život od miminka až po současnost. Jakmile se do ní mladík začal dívat, emoce na sebe nenechaly dlouho čekat.
Příběh rodičů Louise Thomase je veřejnosti dobře známý. Alena Šeredová a Gianluigi Buffon se vzali v roce 2011, jejich manželství se ale po několika letech rozpadlo kvůli fotbalistově nevěře a rozvod se táhl delší dobu. Buffon později vstoupil do manželství se sportovní komentátorkou Ilaria D‚Amico, s níž má syna Leopolda. Navzdory minulosti dnes Šeredová sleduje především současnost – a ta je pro ni plná hrdosti na syna, který se vydává vlastní cestou.
Gigi Buffon se po letech omluvil za nevěru
Ačkoliv od rozpadu vztahu uběhla léta, teprve nedávno Buffon veřejně vyjádřil lítost nad utrpením, které své exmanželce způsobil. Šeredová reagovala na jeho omluvu v televizní show Verissimo a přiznala, že ji sportovcova slova překvapila. „Řekl, že je mu to líto? Zaplať pánbůh,“ odpověděla na otázky moderátora. Řeč přišla i na Buffonovu knihu. „Tuhle otázku jsem očekávala. Co v ní může být napsáno, co neznám? Byla jsem po boku toho muže deset let. Během těch let se dělo všechno – od vítězství až po pády. Myslím, že v knize nenajdu kapitolu, která by mě překvapila,“ uvedla modelka přesvědčeně.
Buffon se kromě omluvy vyjádřil i k novému vztahu své bývalé manželky a nešetřil chválou na jejího současného manžela Alessandra. „Myslím, že Alessandro udělal z mých dětí lepší lidi, než jakými by byly, kdyby vyrůstaly v nešťastné domácnosti. Stejně jako pro ně hodně udělala také Ilaria,“ uvedl bývalý fotbalista.
Ačkoliv se vztahy mezi Buffonem a Šeredovou výrazně zlepšily, myšlenka na bližší propojení jejich rodin pro českou modelku nepřipadá v úvahu. „Moje životní hodnoty jsou nastaveny úplně jinak. Koncept propojených famílií mezi ně fakt nepatří!“ uzavřela Šeredová.