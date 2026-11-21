Za svou kariéru zažil obrovský úspěch, ale také období, kdy neměl ani kde bydlet. Hudbě obětoval jisté zaměstnání i dobré vztahy s otcem, který jeho rozhodnutí dlouho nedokázal přijmout. V osobním životě našel štěstí po boku manželky Aleny, s níž vychovával také zpěvačku Helenu Zeťovou. Poslední roky však rodinu poznamenaly vážné zdravotní problémy a tragická ztráta.
Semelka spal kvůli hudbě na lavičkách, otce málem přivedl k zoufalství. Později ho zasáhla rodinná tragédie
Lešek Semelka patří k legendám české hudební scény, jeho život ale nebyl zdaleka tak bezstarostný jako některé jeho hity. Kvůli muzice se vzdal jistého zaměstnání a v začátcích dokonce přespával na lavičkách. Později našel štěstí po boku manželky a stal se nevlastním otcem Heleny Zeťové. Osud ho však těžce zkoušel – nejprve prodělal mozkovou mrtvici a poté rodinu zasáhla tragická smrt zpěvačky.
Otec z něj chtěl mít úředníka, on raději spal v parku
Hudba byla pro Leška Semelku vášní už od dospívání. Zásadní okamžik přišel, když v patnácti letech poprvé uslyšel Beatles. Tehdy pochopil, že právě muzice by chtěl zasvětit svůj život. Jeho otec, který pracoval jako právník, měl ovšem o synově budoucnosti zcela jiné představy.
Po návratu z vojny mu proto zařídil zaměstnání referenta daně ze mzdy na Okresním národním výboru v Mostě. Semelka však v kanceláři příliš spokojený nebyl. „Dodneška nevím, co jsem tam měl dělat,“ vzpomínal.
V roce 1968 se rozhodl udělat zásadní krok. Podal výpověď a oznámil rodině, že odchází do Prahy věnovat se hudbě. Otce tím doslova šokoval. „No jo prosimtě, ale ten Beatles tě neuživí!“ vybavil si jeho tehdejší reakci.
Začátky v hlavním městě rozhodně nebyly jednoduché. Mladý muzikant neměl pořádné vybavení, peníze rychle ubývaly a chvílemi neměl ani střechu nad hlavou. Přesto svého rozhodnutí nelitoval. „Takže jsem přespával na lavičkách po parcích a žádní četníci mě nekontrolovali. Bezdomovcem jsem se nenazýval, jen jsem neměl kde bydlet,“ vysvětlil Semelka s odstupem let.
Zlom nastal, když se seznámil s manažerem skupiny Cardinals. Právě tam odstartovala jeho profesionální kariéra. Později přišla nabídka od legendárního Blue Effectu, kde se setkal s Radimem Hladíkem. Postupně se z něj stal respektovaný zpěvák, klávesista a skladatel, jehož písně Šaty z šátků nebo Jsi prostě nejlepší si posluchači pamatují dodnes.
Manželku Alenu si vyhlédl na ulici
Zatímco na pódiu dokázal Semelka strhnout publikum, v soukromí dával přednost stabilnímu rodinnému zázemí. Důležitou ženou jeho života se stala Alena, se kterou se podle svých vzpomínek seznámil 28. června 1989. Tehdy bydlel v ulici, kde Alena pracovala. Zaujala ho natolik, že se rozhodl ji oslovit. S typickou otevřeností později přiznal, že ho nejprve upoutal především její vzhled.
„Ta bytost mě velmi zaujala, měla totiž nejkrásnější zadek na světě!“ vzpomínal s úsměvem. Z prvotní přitažlivosti nakonec vznikl dlouholetý vztah.
Alena se pro něj stala nejen životní partnerkou, ale také oporou v práci. Pomáhala mu s organizací vystoupení a postupně převzala i řadu praktických záležitostí, které hudebník raději přenechával jí. „Bez ní bych se jen těžko orientoval v dnešní době,“ přiznal v roce 2023, kdy mu manželka připravovala velký narozeninový koncert.
Helena Zeťová mu přirostla k srdci
S Alenou vstoupila do Semelkova života také její dcera Helena Zeťová. Když spolu začali žít, bylo budoucí zpěvačce přibližně deset let. Vyrůstala tak v domácnosti, kde byla hudba každodenní součástí života. Semelka však nikdy nechtěl být tím, kdo jí díky svému jménu umetá cestu ke slávě. Věřil v její vlastní talent a přál si, aby uspěla především díky svým schopnostem.
Helena se nakonec prosadila jako členka úspěšného dívčího tria Black Milk, ve kterém zpívala společně s Terezou Kerndlovou a Terezou Černochovou. Později se vydala na sólovou dráhu. Přestože se každý věnoval své kariéře, hudba zůstávala jejich společným tématem. Semelka o nevlastní dceři mluvil s velkým uznáním.
„Muzika je to, co nás spojuje nejvíc – ostatně, když jsem začal žít s její maminkou, Heleně bylo deset let a doma jsme žili hudbou. Myslím, že jsem ji hodně ovlivnil a na její kariéře zpěvačky mám takový svůj malý podíl,“ svěřil se v roce 2023. Helenin hlas považoval za mimořádný, dokonce za talent světové úrovně. Na jeho narozeninovém koncertu tehdy měla zazpívat skladbu Černej kříž, která ji velmi oslovila
Mrtvice mu změnila život
Rok 2013 znamenal pro Semelku bolestivý životní zlom. Při procházce se psem se mu náhle udělalo zle a následně se ukázalo, že prodělal cévní mozkovou příhodu. Zotavování trvalo dlouhé měsíce a zdravotní komplikace ho přiměly přehodnotit dosavadní životní styl. Přestal pít alkohol, výrazně omezil kouření a s manželkou se rozhodli opustit Prahu. Na venkově hledali především klid a možnost žít pomalejším tempem.
Hudebník si postupně oblíbil život obklopený přírodou a domácími zvířaty. Přestože na hudbu nezanevřel, už neměl potřebu neustále koncertovat nebo se vracet do náročného pracovního kolotoče. Dokonce přiznal, že nejlépe je mu doma na zahradě se psy a kočkami.
Smrt Heleny rodinu hluboce zasáhla
Další těžká rána přišla 20. prosince 2024, kdy ve věku pouhých 44 let tragicky zemřela Helena Zeťová. Její tělo bylo nalezeno u domu v Prostřední Bečvě na Vsetínsku. Podle informací od zdroje blízkého vyšetřování šlo o nešťastnou náhodu, policie však podrobné okolnosti veřejně nepotvrdila. Pro Alenu Semelkovou znamenala ztráta jediné dcery obrovskou bolest. S její smrtí se musel vyrovnávat také Lešek, který Helenu znal od dětství a sledoval její hudební cestu.
V následujícím roce se navíc znovu zhoršilo jeho zdraví. Kvůli problémům s pohybem nastoupil do rehabilitačního zařízení a zrušil všechna vystoupení plánovaná na rok 2025.
V září téhož roku musel být po zhoršení zdravotního stavu převezen do nemocnice v Litomyšli. Jeho manželka tehdy potvrdila, že se potýkal s vážnými zdravotními komplikacemi. Po stabilizaci se počítalo s pokračováním rehabilitace.