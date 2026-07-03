Každoročně přijíždějí na festival do Karlových Varů i ty největší světové hvězdy. Ani letošní jubilejní 60. ročník nebude výjimkou. Mezi největší zahraniční hosty tentokrát budou patřit Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Harvey Keitel, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Jeffrey Wright, Maggie Gyllenhaal či Jesse Eisenberg. Na festival dorazí také oscarový kameraman Robert Richardson. Juliette Binoche a Dustin Hoffman převezmou Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Sejdeme se u Vřídla. Hollywoodské star, které jste mohli potkat v Karlových Varech
Hvězdami letošního festivalu, který začne už dnes, budou mimo jiné Dustin Hoffman, Juliette Binoche nebo Kevin Bacon. Žebříček světových hvězd, které vědí, kde leží Karlovy Vary, se tak rozrůstá o další příčky. Připomeňte si v galerii největší zahraniční esa, která se v uplynulých letech u příležitosti karlovarského festivalu prošla po červeném koberci.
Každoročně přijíždějí na festival do Karlových Varů i ty největší světové hvězdy. Ani letošní jubilejní 60. ročník nebude výjimkou. Mezi největší zahraniční hosty tentokrát budou patřit Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Harvey Keitel, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Jeffrey Wright, Maggie Gyllenhaal či Jesse Eisenberg. Na festival dorazí také oscarový kameraman Robert Richardson. Juliette Binoche a Dustin Hoffman převezmou Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Všichni se tak zařadí na seznam celebrit, které Karlovy Vary navštívily v minulých letech. Patří k nim například Russell Crowe, Johnny Depp, Julianne Mooreová, Salma Hayeková, Keira Knightleyová, Scarlett Johanssonová, Morgan Freeman, Robert Redford, Robert De Niro, John Travolta nebo Mel Gibson.
Připomeňte si v galerii ty největší hvězdy, které se za poslední roky prošly po červeném koberci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
Dustin Hoffman
Legendární americký herec a dvojnásobný držitel Oscara, známý z filmů Absolvent, Kramerová versus Kramer nebo Rain Man, navštíví jubilejní 60. ročník festivalu, kde převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Dustin Hoffman
Legendární americký herec a dvojnásobný držitel Oscara, známý z filmů Absolvent, Kramerová versus Kramer nebo Rain Man, navštíví jubilejní 60. ročník festivalu, kde převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Juliette Binoche
Slavná francouzská herečka a držitelka Oscara za film Anglický pacient, známá také ze snímků Čokoláda nebo Tři barvy: Modrá, navštíví letošní jubilejní 60. ročník festivalu a na slavnostním zakončení převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Kevin Bacon
Letos do Varů dorazí také Kevin Bacon – americký herec, který zazářil ve filmech Footloose, Apollo 13, Mystic River nebo Pár správných chlapů.
Russell Crowe
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2023 dostal herec a režisér, držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů Russell Crowe.
Ewan McGregor
Ewana McGregora proslavila role Marka Rentona z kultovního dobového hitu Trainspotting, který v roce 1996 byl promítán právě na karlovarském festivalu a stal se okamžitě naprostým trhákem 30. ročníku. Další jeho slavnou rolí byl rytíř Jedi Obi-Wan Kenobi ze Star Wars. Na svém kontě má skotský herec ale například i role ve snímcích Velká ryba, muzikálu Moulin Rouge! nebo válečném dramatu Černý jestřáb sestřelen.
Alicia Vikanderová
Alicia Vikanderová má Oscara za vedlejší roli v dramatu Dánská dívka. Objevila se ale také v kritiky oceňovaném sci-fi thrilleru Ex Machina, špionážní komedii Krycí jméno U.N.C.L.E. nebo remaku akčního snímku Tomb Raider. V kostýmním dramatu Královnin gambit, který letošní karlovarskou přehlídku zahájí, si zahrála Kateřinu Parrovou, šestou manželku krále Jindřicha VIII.
Geoffrey Rush
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostal na karlovarském festivalu také filmový a divadelní herec Geoffrey Rush, který je držitelem Oscara za nejlepší mužský herecký výkon.
Benicio del Toro
Cenu prezidenta festivalu dostal i americký herec a producent Benicio del Toro. Festival k jeho poctě uvedl filmy Obvyklí podezřelí a Traffic – nadvláda gangů. Za roli policisty ve druhém snímku z roku 2000 obdržel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli a řadu dalších ocenění. Herec je známý také ze snímků 21 gramů, role v něm mu vynesla další nominaci na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.
Max von Sydow a Václav Havel
V roce 1994 navštívil festival herec Max von Sydow. Na fotografii spolu s tehdejším prezidentem republiky Václavem Havlem a prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou.
Leonardo DiCaprio
V roce 1994, ještě než se stal Leonardo DiCaprio díky titulní roli ve filmu Titanic hollywoodskou hvězdou první kategorie, zavítal na filmový festival do Karlových Varů a vzal s sebou i své prarodiče.
Gina Lollobrigida
Italská herečka Gina Lollobrigida byla hvězdou 30. ročníku v roce 1995.
Mia Farrowová
Americká herečka Mia Farrowová přijela na 30. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech i s rodinou.
Alan Alda
Herec Alan Alda, který se proslavil účinkováním v seriálu M.A.S.H., byl ve Varech v roce 1996. S tehdejším premiérem Václavem Klausem si zde zahrál i tenis.
Pierre Richard
Slavný francouzský komediální herec Pierre Richard, který bavil diváky ve filmech Velký blondýn s černou botou nebo Hořčice mi stoupá do nosu, navštívil 31. ročník v roce 1996.
Whoopi Goldbergová
Whoopi Goldbergová je známá především jako komediální herečka, hostem filmového festivalu byla v roce 1996.
Salma Hayeková
Salma Hayeková si zahrála například ve filmech Desperado nebo Frida, za který byla nominována na Oscara. V Karlových Varech se s ní mohli návštěvníci setkat v roce 1997.
Steve Buscemi
V roce 1997 byl hostem oblíbenec režiséra Quentina Tarantina Steve Buscemi. Dlouhou dobu hrál spíše vedlejší role a upozornil na sebe výrazně až ve snímku Big Lebowski. Do Varů přijel se svou manželkou – herečkou a choreografkou Jo Andresovou.
Miloš Forman
Režisér Miloš Forman na 32. ročníku filmového festivalu převzal cenu za mimořádný přínos světové kinematografii. V Československu patřil v 60. letech díky filmům Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky nebo Hoří, má panenko k nejúspěšnějším režisérům. V americké emigraci na svůj československý úspěch navázal a celosvětově se proslavil snímkem Vlasy nebo oscarovými filmy Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem.
Ornella Mutiová
Italská herečka Ornella Mutiová představila v roce 1998 na MFF KV černou komedii Někde ve městě.
Woody Harrelson
Woody Harrelson byl ve Varech dvakrát, a to v letech 1999 a 2000.
Edward Norton
Americký herec Edward Norton si zahrál například i ve Formanově snímku Lid versus Larry Flint. Na fotografii z roku 2000 je s loni zesnulým prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou.
Ben Kingsley
Ben Kingsley se stal v roce 2001 v Karlových Varech držitelem Ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. K oscarové sošce a dvěma Zlatým glóbům mu tak přibylo další ocenění.
Scarlett Johanssonová
Herečka Scarlett Johanssonová navštívila filmový festival v roce 2001.
Keira Knightleyová
Tehdy vycházející mladá hvězda Keira Knightleyová přijela v roce 2002 představit do Varů film Blafuj jako Beckham.
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