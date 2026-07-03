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Sejdeme se u Vřídla. Hollywoodské star, které jste mohli potkat v Karlových Varech

Johnny Depp
Johnny DeppFoto: Profimedia
Johnny Depp
Johnny DeppFoto: Profimedia
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Hvězdami letošního festivalu, který začne už dnes, budou mimo jiné Dustin Hoffman, Juliette Binoche nebo Kevin Bacon. Žebříček světových hvězd, které vědí, kde leží Karlovy Vary, se tak rozrůstá o další příčky. Připomeňte si v galerii největší zahraniční esa, která se v uplynulých letech u příležitosti karlovarského festivalu prošla po červeném koberci.

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Každoročně přijíždějí na festival do Karlových Varů i ty největší světové hvězdy. Ani letošní jubilejní 60. ročník nebude výjimkou. Mezi největší zahraniční hosty tentokrát budou patřit Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Harvey Keitel, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Jeffrey Wright, Maggie Gyllenhaal či Jesse Eisenberg. Na festival dorazí také oscarový kameraman Robert Richardson. Juliette Binoche a Dustin Hoffman převezmou Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

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Všichni se tak zařadí na seznam celebrit, které Karlovy Vary navštívily v minulých letech. Patří k nim například Russell Crowe, Johnny Depp, Julianne Mooreová, Salma Hayeková, Keira Knightleyová, Scarlett Johanssonová, Morgan Freeman, Robert Redford, Robert De Niro, John Travolta nebo Mel Gibson.

Připomeňte si v galerii ty největší hvězdy, které se za poslední roky prošly po červeném koberci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

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Dustin Hoffman

Legendární americký herec a dvojnásobný držitel Oscara, známý z filmů Absolvent, Kramerová versus Kramer nebo Rain Man, navštíví jubilejní 60. ročník festivalu, kde převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Dustin Hoffman
Dustin HoffmanFoto: Shutterstock
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