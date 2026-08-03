Nakonec se ale známý kuchař, který vařil pro nejednoho prezidenta, z nejhoršího dostal a po propuštění z nemocnice se mohl vrátit domů. Těžké chvíle na nemocničním lůžku mu však připomněly, jak křehké je zdraví, a především ho přiměly přemýšlet o tom, jakým směrem chce svůj život dál směřovat.
Šéfkuchař Sapík unikl smrti: O život bojoval 18 dní. Teď prozradil, co bude dál s jeho restaurací
Krušné chvíle plné strachu má za sebou šéfkuchař Jaroslav Sapík. Kvůli těžké sepsi, která byla reakcí organismu na infekci, skončil v péči lékařů Nemocnice Na Homolce, kde na ARO bojoval dlouhých 18 dní o holý život. Situace byla natolik kritická, že Sapík přiznal, že chvílemi už ani nedoufal v uzdravení.
Nakonec se ale známý kuchař, který vařil pro nejednoho prezidenta, z nejhoršího dostal a po propuštění z nemocnice se mohl vrátit domů. Těžké chvíle na nemocničním lůžku mu však připomněly, jak křehké je zdraví, a především ho přiměly přemýšlet o tom, jakým směrem chce svůj život dál směřovat.
Přestože by po tak náročném období mnozí dali přednost dlouhému odpočinku, Sapík se své milované práce nehodlá jen tak vzdát. Kuchyně je pro něj celoživotní vášní, a tak se po zotavení znovu postavil k plotně a pokračoval v činnosti, které zasvětil podstatnou část svého života.
Restauraci už nechce vést naplno
Do budoucna ale přece jen zvažuje určité zpomalení. Restauraci v Klokočné, kterou od roku 1992 budoval a která se stala jeho profesním i životním zázemím, už nabídl k pronájmu. S gastronomií se však rozhodně loučit nehodlá.
Zdravotní komplikace tak přišly v době, kdy už přemýšlel o tom, jak svou pracovní zátěž postupně omezit. Po návratu z nemocnice se ale znovu pustil do práce a dál zůstává spojený s prostředím, které je jeho domovem.
Vnuk Adam zůstal po jeho boku
Velkou oporou mu v současné době zůstává také rodina. Po jeho boku stojí mimo jiné osmnáctiletý vnuk Adam, který se rozhodl odložit plánovanou stáž v Americe a zůstat se svým dědečkem. Pomáhá nejen s rekonvalescencí, ale především pokračuje v rodinné tradici, která je s gastronomií spojená už několik generací.
Sapík si jeho pomoci velmi váží a přiznává, že se na svého vnuka může spolehnout. „Já na Adama moc spoléhám. Nenechal mě ve štychu. Má v sobě lásku k řemeslu, jako měla moje máma,“ svěřil se vyhlášený kuchař.
Láska ke kuchařskému řemeslu se dědí
Právě rodinné zázemí je pro známého kuchaře důležité i z profesního hlediska. Lásku ke kuchařskému řemeslu si Jaroslav Sapík odnesl už z domova, kde ho k němu přivedla jeho maminka Drahomíra Sapíková, sama vyhlášená kuchařka. Ironií osudu je, že i ona na sklonku života bojovala s infekcí.
Gastronomii se věnuje také jeho syn Pavel, který působí jako šéfkuchař v hotelu v centru Prahy, a zkušenosti i lásku k řemeslu tak postupně přebírá další generace Sapíkovy rodiny – vnuk Adam.