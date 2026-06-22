Proměny kvůli rolím k herecké profesi jednoduše patří. Někdy stačí jiný účes nebo výraznější líčení, jindy musí herec zhubnout, přibrat nebo se nechat změnit téměř k nepoznání. Tereza Kostková teď na vlastní kůži zažila právě tu druhou variantu. Kvůli novému filmu se před kamerou proměnila ve výrazně starší ženu a fanoušci měli co dělat, aby ji vůbec poznali.
Šedivé vlasy, vrásky a unavený výraz: Terezu Kostkovou byste v nové roli nepoznali. Zestárla nejméně o 30 let
Tereza Kostková fanouškům ukázala proměnu, jakou u ní nečekali. Kvůli nové filmové roli ji maskéři změnili ve stařenku s šedými vlasy a vráskami, pod nánosem líčidel se ale brzy znovu objevila její známá tvář.
Herečka a moderátorka StarDance se na sociálních sítích ukázala s šedivými vlasy, výraznými vráskami, kruhy pod očima a unaveným výrazem. Místo své obvyklé elegance působila na snímcích jako stařenka, kterou poznamenal čas. Sama celou proměnu okomentovala jednoduše a s nadhledem: „Zestárla jsem.“
Za nezvyklým vzhledem ovšem nestojí skutečné roky, ale práce maskérů. Ti si s Terezou pohráli kvůli natáčení nového filmu Po čem holky touží, na kterém spolupracuje mimo jiné s Jitkou Čvančarovou. Kostková se sice objevuje v projektu s dívčím názvem, její filmová podoba má ale k mladé dívce hodně daleko. „Tak dnes už naostro! Připravena na ostrou klapku. Točíme film a máme se tu náramně,“ napsala herečka k záběrům z natáčení.
Fanoušky pak uklidnila i dalším snímkem, na němž se postupně zbavovala vrstev líčení a šedé paruky. „A hotovo!“ hlásila, když se pod maskou znovu začala objevovat její známá tvář. Sledující jí okamžitě dali najevo, že se skutečné staroby rozhodně bát nemusí. „Vy se nemusíte bát staroby, jste po mamince,“ objevilo se v komentářích.
Narážka na maminku je více než výstižná
Jednaosmdesátiletá herečka stále působí velmi vitálně a neztrácí ani pracovní energii. S dcerou Terezou aktuálně vystupuje v Komorním Kalichu v představení Na útěku a po boku manžela Petra Kostky hraje také na Malé scéně divadla Studio Dva v komedii Oscar pro Emily.
Tereza Kostková tak svým fanouškům ukázala nejen sílu filmové masky, ale i to, že k herectví patří schopnost přijmout úplně jinou podobu. A soudě podle reakcí diváků se proměna povedla dokonale.