"Se svobodou se neloučím," říká čerstvě ženatý Lukáš Pavlásek

"Já v tom nevidím žádný rozdíl, mně to přijde úplně stejný jako předtím," prohlašuje o svém čerstvém manželství komik Lukáš Pavlásek, který na sebe širokou veřejnost upozornil například svou finálovou účastí v taneční soutěži StarDance.

Veselka, která byla na první pohled tradiční, přece jen nesla svérázný Pavláskův rukopis. "Na ty rituály moc nejsme. Takže se nekonalo třeba společné jedení polívky, neměl jsem ani rozlučku se svobodou," přiznal pro Super.cz. "Proč bych se loučil se svobodou, když se s ní neloučím," dodal se smíchem komik.

Mnohé nezasvěcené by mohla překvapit i účast jeho první manželky, herečky Ivy Pazderkové. "To bylo tak bezvýznamný, že už jsme na to úplně zapomněli," vyjádřil se Pavlásek k jejich společnému manželství, které trvalo jen tři měsíce. A dodal, že jeho manželka Denisa s Pazderkovou také kamarádí, takže nebyl jediný důvod, aby na svatbě chyběla.

Pavlásek promluvil i o plánech, které s manželkou mají do budoucna: "Určitě někam pojedeme, ale ani nás nenapadlo tomu říkat svatební cesta. Pořád někam jezdíme."

A ve svých čtyřiačtyřiceti letech se nebrání ani založení rodiny. "Napsal jsem už několik dětských knih, knihy sbírám, tak se přiznám, že už začínám přemýšlet, že bych to někomu odkázal," vysvětlil s nadsázkou.