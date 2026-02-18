Kontroverze spojené s filmem Sbormistr se dál vyostřují. Na tvůrce snímku nyní podala žalobu Karolína Ruppert, která patří mezi ženy poškozené v kauze bývalého sbormistra Bohumila Kulínského (†59), odsouzeného za zneužívání nezletilých dívek.
Sbormistr znovu pod palbou: Karolína Ruppert podala žalobu, film ji prý poškozuje
Kontroverze kolem filmu Sbormistr pokračují. Žalobu na tvůrce podala Karolína Ruppert, která patří mezi oběti Bohumila Kulínského. Tvrdí, že ačkoli ji režisér ujišťoval, že její příběh nezpracovává, snímek se podle ní shoduje v klíčových detailech s tím, co sama prožila v souboru Bambini di Praga. Tvůrcům zároveň vzkázala, jak silně ji situace psychicky i fyzicky zasáhla.
Tvůrci filmu opakovaně uvádějí, že jde pouze o volnou inspiraci známým případem. S tím však Ruppert nesouhlasí. Podle ní totiž snímek až příliš přesně kopíruje okolnosti jejího vlastního příběhu — shodovat se má věk hlavní postavy, časové zasazení děje i konkrétní prostředí pěveckého souboru Bambini di Praga, kde v době mezi 13 a 16 lety působila.
Tvrdí, že příběh je příliš konkrétní
Zpěvačka a herečka známá také ze seriálu ZOO uvádí, že ji režisér Ondřej Provazník opakovaně ujistil, že její osobní zkušenost nebude ve filmu zpracována. Po uvedení snímku má ale pocit, že realita je jiná, a film ji podle jejích slov poškozuje.
Kontroverze kolem filmu, který se volně inspiroval kauzou Bohumila Kulínského – odsouzeného za zneužívání nezletilých členek sboru Bambini di Praga – se objevily už po loňském uvedení na karlovarském festivalu. Proti filmu se tehdy ozvala jedna z Kulínského obětí, právě Karolína Ruppert, respektive její bratr. Producent filmu Jiří Konečný následně v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že tvůrci čelí žalobě. Na Konečného vyjádření Karolína reagovala prostřednictvím svého advokáta. Ten médiím rozeslal dokument, v němž v sedmi bodech vyvrací podle ní mylné informace. Upozorňuje například, že podobnost není jen ve jménu: „Shoda není pouze v křestním jméně. V roce 1992, kdy se film odehrává, mi bylo stejně jako hlavní postavě 13 let. V daném období neexistuje jiný doložený případ třináctileté dívky, kterou by Bohumil Kulínský zneužíval,“ uvádí ve vyjádření, které je zároveň dostupné i veřejně na Instagramu.
Ruppert zároveň odmítá spekulace, že by během jednání požadovala mimosoudní vyrovnání ve výši deseti milionů korun. Tuto částku prý zmínila až v samotné žalobě — podle ní má být určena na pomoc obětem sexuálního násilí. Nežádá ani úplné stažení filmu z distribuce; požaduje pouze zákaz televizního vysílání v České republice.
Psychická zátěž po premiéře
V emotivním vyjádření popsala, jak silně na ni situace dopadla: „Opravdu bych tvůrcům nepřála, aby zažívali psychickou a fyzickou bolest, kterou cítím já od okamžiku, kdy měl film loni v létě premiéru. Tato bolest mě téměř vyřadila z běžného života. Od té doby je můj život spíš přežívání a každodenní výzva, jak v tomto psychickém stavu zvládnout další den,“ vyjádřila se Karolína v žalobě. Spor tak zřejmě ještě zdaleka nekončí. Zatímco tvůrci mluví o umělecké inspiraci skutečnými událostmi, jedna z žen spojených s kauzou se cítí zásahem do soukromí a znovuotevřením starých traumat poškozená.