Když se v roce 2004 objevila v první řadě Česko hledá SuperStar, byla Šárka Vaňková nenápadnou šestnáctiletou dívkou z malého města. Neměla zkušenosti se showbyznysem, nevěděla, jak funguje hudební průmysl, a rozhodně nepočítala s tím, že by se z ní během několika měsíců měla stát celebrita.
Šárka Vaňková po SuperStar zažila peklo. Lidé jí nadávali, ničili majetek a útočili i na její rodinu
Šárka Vaňková se v pouhých šestnácti letech stala jednou z nejznámějších tváří českého showbyznysu. Druhé místo v historicky první řadě SuperStar jí otevřelo dveře k hudební kariéře, o které nikdy nesnila. S obrovskou popularitou ale přišla také nenávist, nepříjemné útoky a tlak, na který nebyla připravená. Nakonec se rozhodla ze světa reflektorů odejít a začít obyčejný život daleko od domova.
Zpívala sice odmalička, chodila do sboru a účastnila se pěveckých soutěží, její skutečné plány ale mířily úplně jinam. Chtěla se stát učitelkou a zajímala ji psychologie. Do SuperStar se navíc dostala tak trochu náhodou. Původně se přihlásila do pořadu Rozjezdy pro hvězdy, který však skončil, a místo něj přišla nabídka zúčastnit se nového pěveckého formátu.
Představovala si, že přijede, zazpívá, možná dostane diplom a zase se vrátí domů. Namísto toho ji čekal několikaměsíční kolotoč, který jí převrátil život naruby.
Z prvního konkurzu chtěla utéct
Už na prvním castingu v Praze měla pocit, že mezi ostatní soutěžící vůbec nepatří. Dívky kolem ní jí připadaly krásnější, lépe oblečené a sebevědomější. Sama sebe tehdy vnímala jako obyčejnou šedou myšku, která se ocitla na nesprávném místě. „Mami, já jedu domů. Já tady bejt nechci,“ vzpomínala na okamžik, kdy se chtěla otočit a z konkurzu odejít.
Její matka však měla jasno. Kvůli cestě si vzala volno v práci a rozhodně nehodlala odjet bez toho, aby dcera alespoň zkusila štěstí. Šárka nakonec zůstala a postupovala dál, přestože si dlouho vůbec nevěřila.
Dokonce ani těsně před finále nepředpokládala, že by mohla skončit druhá. Když v soutěži zůstala společně s Anetou Langerovou a Sámerem Issou, měla už připravenou rozlučkovou řeč. Byla přesvědčená, že právě ona bude další vyřazenou. Místo toho se dostala až do finále a přes noc se z ní stala jedna z nejsledovanějších mladých zpěvaček v zemi.
Nadávky na ulici, poničené dveře i auta
Popularita, kterou první SuperStar vyvolala, byla v tehdejším Česku něčím zcela novým. Sociální sítě ještě neexistovaly v dnešní podobě, soutěžící neměli možnost sledovat zkušenosti svých předchůdců a ani samotní tvůrci pořadu podle Vaňkové přesně nevěděli, co je čeká.
Pro šestnáctiletou dívku to znamenalo obrovský zásah do soukromí. Lidé ji poznávali na ulici, fotografovali ji a média podrobně rozebírala její život. Šárka přitom dál chodila do školy a cestovala běžně vlakem nebo autobusem.
Zatímco některá setkání s fanoušky byla příjemná, jiná měla mnohem temnější podobu. Kritika se navíc neomezovala jen na ni samotnou, ale zasahovala i její nejbližší. „Kolikrát jsem se opravdu setkala s tím, že najednou prostě na vás někdo začne nadávat na ulici nebo někdo si dobírá vašeho bráchu nebo dokonce i psa. Měli jsme poničený dveře a auta a já nevím co všechno,“ popsala.
Vyhrocená atmosféra panovala také mezi fanoušky jednotlivých soutěžících. Vaňková vzpomínala, že ji příznivkyně Sámera Issy příliš nemusely a jednou mezi nimi před budovou televize dokonce vypukla velká potyčka.
Přesto na soutěž nevzpomíná pouze ve zlém. Přinesla jí přátelství, nezapomenutelné zážitky a příležitosti, které by jinak pravděpodobně nikdy nedostala. Zároveň však odstartovala období, v němž o jejím životě často rozhodovali jiní.
Kvůli lásce odešla na Slovensko a do Maďarska
Po letech na očích veřejnosti se Vaňková rozhodla stáhnout do ústraní. Potřebovala si odpočinout od bulváru, očekávání okolí i nálepky bývalé finalistky SuperStar, která ji podle jejích slov provází dodnes. Důležitou roli v jejím rozhodnutí sehrála také láska. Se svým tehdejším partnerem prožila sedmiletý vztah, z něhož první tři roky fungovaly na dálku. Pravidelně za ním cestovala do Bratislavy, a když jí v Česku skončila pracovní smlouva, rozhodla se přestěhovat.
Později spolu zamířili ještě dál, do Maďarska. Nedaleko slovenských hranic totiž našli cenově dostupnější pozemky a domy, a tak se rozhodli vyzkoušet život tam. Zpěvačka se v té době hudbě nevěnovala vůbec. Dokonce byla přesvědčená, že už se k ní nikdy nevrátí. Místo vystupování před publikem nastoupila do prodejny s kosmetikou, kde pracovala na dlouhé a krátké směny.
Zpočátku pro ni bylo všechno nové, od počítání v eurech až po každodenní uzávěrky pokladny. Postupně se však vypracovala na obchodní zástupkyni kosmetické značky pro celé Slovensko. Zkušenost, která by se mohla zdát jako velký krok zpět od někdejší slávy, dnes hodnotí úplně jinak. Naučila se samostatnosti, větší odolnosti a především poznala, že se dokáže uživit i mimo hudební průmysl.
K hudbě ji znovu přivedla také Iveta Bartošová
Jednou z jejích současných hudebních aktivit jsou koncerty věnované písním Ivety Bartošové, kterou obdivovala už jako malá. Právě její hudba patřila vedle Lenky Filipové a Nedvědů k tomu, co se u Vaňkových doma poslouchalo. Ke spolupráci ji oslovil Freddie Bittner, poslední kapelník Ivety Bartošové. Společně s muzikanty, kteří zpěvačku doprovázeli, tak Vaňková připomíná její nejznámější písně.
K Bartošové měla vždy silný vztah a její osud sledovala s přáním, aby se vše nakonec obrátilo k lepšímu. Dnes považuje za důležité, aby její hudba nezůstala pouze na starých nahrávkách.
Vedle těchto koncertů však začíná přemýšlet také o vlastní tvorbě. Před čtyřicátými narozeninami, které ji čekají v roce 2027, by si ráda nadělila nové písně a případně i album. Ze zásuvek proto vytáhla starší texty a začala oslovovat muzikanty, s nimiž by chtěla spolupracovat.
Tentokrát už ale nechce nic uspěchat. Na rozdíl od své první desky, která vznikla během čtrnácti dnů a podle jejích slov o ní samotné téměř nic nevypovídala, by ráda vytvořila hudbu, v níž bude skutečně slyšet její vlastní příběh.