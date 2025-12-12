Dnes je zpěvačka Šárka Vaňková už tři roky šťastná po boku hudebníka Petra Vondráčka, dříve její náručí ale prošla celá řada mediálně známých mužů. Mezi ty nejvýraznější patřil například zpěvák Daniel Hůlka nebo známý milovník žen, režisér Filip Renč. O něm se dokonce nějakou dobu mluvilo jako o důvodu, proč se Vaňková rozešla s Hůlkou.
Šárka Vaňková o svých expartnerech. "Bylo to pomatení smyslů," říká o Renčovi
Zpěvačka Šárka Vaňková na sebe upozornila začátkem tisíciletí v soutěži SuperStar. Poté se o ní psalo také v souvislosti s jejími slavnými partnery. Jak na ně vzpomíná?
„Filip Renč? To snad ani nepočítám. Kvůli němu jsem neopustila Dana Hůlku. To se psalo, ale vůbec to tak nebylo. Nikdo neví, co byl za problém mezi mnou a Danem, co se nedalo unést. Prostě jsme se rozešli. Důvod byl jiný než Renč. To, že se tam nějak zašmodrchal Renč, to bylo dočasné pomatení smyslů,“ prozradila Vaňková v pořadu Superchat. Tam také zmínila, že její románek s režisérem neměl dlouhého trvání. „Jak rychle přišel, tak rychle odešel. Beru to jako extempore. Proběhlo kouzlo, to pak bylo zrušeno,“ dodala s úsměvem.
Vztah prožila i s Petrem Jelínkem. „Na to zapomeňme úplně. Jsem ráda, že je z mého života pryč. Bylo to ošklivé. Člověk doufá, že se člověk změní, ale nezmění. Přišla jsem na to později, ale přišla,“ řekla Šárka, která ve vztahu zažila i domácí násilí. O tom před lety promluvila v pořadu 13. komnata. „Pomaličku si vás začne separovat od lidí. Třeba si pamatuji, že jsem v té době hrozně málo komunikovala s rodinou. Pak přijde první facka, šťouchnutí… Většinou to bývalo v časech, kdy nebyl střízlivý,“ zavzpomínala Vaňková.
Útokům agresora se snažila bránit, ale vzhledem k její tělesné konstituci to bylo marné. „Když nad vámi stojí dvoumetrový chlap s žehličkou a vy se klepete na zemi, tak nemáte šanci,“ řekla Vaňková. Modřiny, jež jí expartner způsobil, se naučila před okolím maskovat. „Ale kdyby mi roztřískal hlavu žehličkou, tak už na to představení prostě neodjedu,“ dodala. Jednou zavolala i policii, která situaci řešila domluvou. „Když páni policajti odjeli, tak jsem dostala ještě jednou. Zavřou se dveře a příběh pokračuje dál,“ popsala bezvýchodnou situaci zpěvačka, která ve stresu a strachu žila několik let. Nakonec se odhodlala k útěku. Připravovala ho půl roku: „Musela jsem si najít byt a vychytat správný okamžik, abych věděla, kdy on přijde, usne, abych měla připravené věci. Zdrhla jsem nad ránem. Dokázala jsem to.“
Všechno zlé je ale dnes pryč a ona prožívá asi nejkrásnější období svého života po boku Petra Vondráčka. „Klape to, Petr je duší kluk. Miluje život. To, co dělá, dělá srdcem a naplno. I to je možná důvod, že nepociťuji, že je mezi námi jedenáct let,“ zasnila se zpěvačka, která by se jednou ráda stala paní Vondráčkovou. „Já bych si to přála moc. Mě i Péťu čekají ale příští rok dva důležité koncerty. Ta pozornost jde teď někam jinam. Uvidíme, co potom. Jednou bych chtěla mít bílé šaty. Ale uvidíme, hlavní je, aby nám bylo hezky,“ uzavřela téma.