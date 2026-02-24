Šárka Grossová je maminkou dvou talentovaných dcer – Denisy a Natálie – a většinou je do společnosti pouze doprovází. Sama se drží stranou mediálního zájmu. Deníku Blesk v rozhovoru prozradila, jak na tom momentálně je se zdravím. V minulosti totiž kvůli riziku rakoviny a tvorbě nezhoubných nádorů přišla o obě prsa. A zatím poslední operaci prodělala jen před pár měsíci.
Šárka Grossová po odebrání prsou musela znovu na operaci. „Muselo to ven,“ říká
Šárka Grossová, vdova po bývalém premiérovi Stanislavu Grossovi, se ve společnosti příliš neobjevuje. Nyní udělala výjimku a promluvila také o svém zdravotním stavu. Za poslední roky má za sebou hned několik operací.
Naznačila, že za vším stojí psychické vypětí, kterému dlouhodobě čelí. „Asi úplně nechci mluvit o tom, o jaké problémy šlo. Byly to takové ty problémy ze stresu. Proto říkám všem, že je dobré mít kolem sebe přátele a pustit to ven. Já to vždycky držela, byla jsem ta silná, která to drží v sobě, a to byla asi ta největší chyba. Pak se samozřejmě objevovaly různé věci, které ze mě museli vyndat. Takhle to řeknu,“ naznačila bez dalších detailů. „Jednu poslední operaci jsem měla ještě loni v listopadu a doufám, že už bude všechno v pořádku,“ říká vdova po Stanislavu Grossovi, který před lety podlehl zákeřné nemoci ALS.
Právě vyčerpání z náročné péče o umírajícího manžela, jeho smrt a lavina nenávistných reakcí, která se na hlavu Grossové snesla, zapříčinila její zdravotní problémy už v minulosti. Lékaři jí nakonec byli nuceni odebrat obě dvě prsa. „Stres se na mně určitě podepsal. I když jsem se snažila být pozitivní před holkami, aby je to nesmetlo, stresy fungují, pracují. Ukázalo se to časem. Musela jsem podstoupit tři operace. Měla jsem nádor, ale nebyl zhoubný. Maminka ale zhoubný nádor měla. Bylo mi doporučeno vyndat toho co nejvíce,“ řekla v talk show Superchat. „Nechtěla jsem přijít o svá prsa, to žádná ženská, ale co se dá dělat. Člověk chce zůstat zdravý. Dám přednost zdraví než estetice,“ má jasno ve svých prioritách Grossová.
Dnes doufá, že už je všechno zlé pryč, a do budoucna má velké plány. Jako je například podnikání na ostrově Tenerife, kde má dokonce vlastní apartmán. Ten pořídila poté, co se rozhodla prodat nemovitost na Floridě. A i když říká, že je v současnosti nezadaná, nebránila by se ani nové lásce. „Nevím, co by musel mít. Musel by být milý. Musel by mít něco v sobě a musel by tolerovat i mě. Taky nejsem úplně jednoduchý typ, takže to nechávám osudu,“ vyslovila své přání. Na vzhledu prý až tak nezáleží, zásadní pro ni ale je, aby nebyl lhář.