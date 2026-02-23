Sarah Haváčová rozvířila bouři kvůli výrokům o depresích. Po vlně kritiky přišla s omluvou

Herečka Sarah Haváčová se dostala pod palbu kritiky poté, co v rozhovoru pro magazín Reportér pronesla několik výroků, které část veřejnosti vnímala jako necitlivé – zejména v souvislosti s duševním zdravím a životními rozhodnutími bez dětí. Největší pozornost vzbudilo její vyjádření k depresím: „Na lidi, kteří životu říkají ‚ne‘, se nějak nedovedu naladit. Vím, asi teď působím bezcitně, ale nemám moc pochopení pro deprese a třeba myšlenky na sebevraždu mě vyloženě urážejí,“ uvedla v rozhovoru.
Herečka Sarah Haváčová čelí ostré kritice poté, co v rozhovoru pro magazín Reportér mluvila o depresích a sebevražedných myšlenkách způsobem, který mnoho lidí označilo za necitlivý. Na sociálních sítích se okamžitě zvedla vlna reakcí, do níž se zapojily i známé osobnosti. Haváčová následně vydala vyjádření, ve kterém se částečně omluvila a vysvětlila kontext svých slov.
Haváčová, která je aktuálně ve vztahu s hercem Davidem Prachařem (67), v témže rozhovoru mluvila i o své touze po mateřství – a přiznala, že právě proto pro ni není snadné pochopit dobrovolně bezdětný život. „Spousty z nich si vážím, ale pochopení pro dobrovolný život bez dětí v sobě hledám jen těžko. A nemyslím to zle. Každý ať si žije nejlépe, jak umí, a když se cítí naplněný, je to tak správně. Mozkem všechno chápu, ale zároveň mi iracionálně vadí, že se někdo vědomě rozhodne nezplodit dítě. V tomhle mám, pardon, klapky na očích,“ doplnila pro Reportér.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Na sociálních sítích se začaly objevovat komentáře, které hereččina slova ostře kritizovaly a upozorňovaly na zlehčování psychických potíží. „Fascinující úvaha! Mě zase vyloženě urážejí lidi s rakovinou, kteří prostě odmítají být zdraví, a nedovedu se naladit na vozíčkáře, co životu neřeknou jasné ‚ano‘ a nezačnou chodit… Přesně takhle absurdně, hloupě a arogantně váš výrok zní,“ napsal jeden z uživatelů v reakci na její vyjádření na sociálních sítích.
„Doufám, že pokud by někdy dítě paní Haváčové mělo psychické problémy, nedejbože sebevražedné myšlenky, tak mu neřekne, že se na něj nedokáže naladit a uráží ji to,“ stálo v dalším z hojně sdílených komentářů. Do diskuse se zapojily i veřejně známé osobnosti, mimo jiné moderátorka Linda Bartošová nebo spisovatelka Nina Špitálníková, která zmínila vlastní zkušenost s depresí a sebevraždou blízké přítelkyně.
Po vlně kritiky herečka reagovala a částečně se omluvila. „Je mi líto, že moje vyjádření vyvolala negativní reakce. Nechtěla jsem svými slovy nikomu ublížit a už vůbec ne zlehčovat problematiku duševního zdraví. Mluvila jsem otevřeně o tom, jak některé věci vnímám v kontextu své vlastní zkušenosti s válkou a pocity, které prožívám při svých charitativních aktivitách. Není mi vlastní cynismus ani zlehčování utrpení druhých,“ uvedla následně.
Haváčová se dlouhodobě věnuje humanitárním aktivitám – dobrovolničila například v africkém sirotčinci, působí v aktivních zálohách armády a opakovaně navštívila vojáky na ukrajinské frontě. Právě tyto zkušenosti podle svých slov promítla do svého pohledu, který však vyvolal silnou veřejnou odezvu a znovu otevřel debatu o tom, jak citlivě hovořit o duševním zdraví i osobních životních volbách.