„Once upon a time in June 2026… A 14 žen mému srdci blízkých na jednom místě,“ začala Sandeva svou vzpomínku na den, který se očividně nesl spíš ve znamení přátelství a společně stráveného času než divokého večírku v ulicích.
Sára Sandeva překvapila archivními fotkami. Takto vypadala její rozlučka před svatbou
Svatbu už má za sebou, teprve teď se ale Sára Sandeva vrátila k jednomu z nejveselejších momentů, které jí předcházely. Na sociálních sítích zveřejnila sérii dosud neukázaných fotografií z červnové rozlučky se svobodou, kterou pro ni připravily její nejbližší kamarádky a rodina.
Z fotografií je patrné, že organizátorky si daly záležet na každém detailu. Celá rozlučka se držela v bílo-modrých tónech, nechyběly balónky, nápisy „BRIDE“ a „Dancing Queen“, speciální brýle ani trička připravená pro účastnice. Budoucí nevěsta dostala samozřejmě i závoj, šerpu a výrazné doplňky, aby bylo na první pohled jasné, komu den patří.
Program přitom nebyl jen o přípitcích. Dámská společnost si dopřála například společné cvičení na zahradě, odpočinek u bazénu i chvíle, kdy některé účastnice evidentně potřebovaly nabrat síly na pohovce. Nechybělo občerstvení, ovoce, slané dobroty ani výrazně červené ledové drinky.
Humor hrádl velkou roli. Na společných snímcích se objevily i papírové masky s mužskou tváří, se kterými ženy pózovaly u bazénu. Celá akce tak působila jako kombinace pečlivě připraveného „bride“ dne a uvolněného setkání lidí, kteří se dobře znají.
Sandeva ale ve svém příspěvku zdůraznila především ženy, které měla kolem sebe. „Jediný, co k tomu napíšu, je, že miluju svoje kamarádky a moji rodinu. Měla jsem nejkrásnější rozlučku se svobodou díky vám,“ napsala. Za organizaci poděkovala především své svědkyni a družičkám. „Ženy sobě. Ženy kolem mě. Ty nejlepší. Mammaaa mia, já mám štěstí!!!“ neskrývala nadšení.
Poděkování směřovalo také k Daniele, která poskytla zázemí pro oslavu. A podle zveřejněných fotografií bylo opravdu velkorysé – dámy měly k dispozici moderní dům, rozlehlou zahradu i bazén, takže rozlučka mohla plynule přecházet od cvičení přes posezení u prostřeného stolu až k odpočinku venku.
Zajímavé je, že Sandeva fotografie vytáhla z archivu až nyní, tedy v době, kdy už je svatba minulostí. O to víc příspěvek působí jako nostalgické ohlédnutí za posledními týdny před jednou z největších životních změn. A soudě podle jejího závěrečného „DĚKUJU VÁM!“ byla možná ze všech dekorací, drinků a připraveného programu nakonec nejdůležitější právě skutečnost, že se na jednom místě sešly ženy, které považuje za své nejbližší.