Přeskočit na obsah
14. 3.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sara Sandeva a Jakub Prachař se zasnoubili, novinku oznámili na Instagramu

Jakub Prachař, Sara Sandeva
Jakub Prachař, Sara SandevaFoto: Profimedia.cz
Jakub Prachař, Sara Sandeva
Jakub Prachař, Sara SandevaFoto: Profimedia.cz
Zuzana FojčíkováŽena.cz

Herečka Sara Sandeva spolu s hudebníkem a hercem Jakubem Prachařem chystají veselku. O novinku se podělili v sobotu odpoledne na Instagramu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Novinku ze svého života dali oba vědět jednoduchou dovolenkovou fotkou z pláže, kde jsou viditelné jen jejich stíny. Fotku pak doprovází jedno jediné slovo snoubenci.

Na sití se hned strhla lavina gratulací od fanoušků i celebrit, svou gratulaci přidala třeba herečka Hana Vágnerová nebo Radana Kotková, tedy manželka Jakubova kamaráda a parťáka v soutěži Máme rádi Česko Vojty Kotka. Smajlíka se srdíčky v očích pak přidal i oficiální účet fotbalové Slávie neb jak se všeobecně ví, Jakub je slávistou do morku kostí. 

Jediné, co je zatím zahaleno tajemstvím, je termín a místo svatby. 

Pro Jakuba Prachaře jde již o druhou svatbu, na jaře 2013 se totiž poprvé ženil s modelkou Agátou Hanychovou, která poté přijala jeho příjmení. V roce 2020 se pár rozvedl, mají spolu ale dceru Miu, která se narodila v září 2017. Holčička je ve střídavé péči obou rodičů.

Všechny štítky

