Sara Sandeva a Jakub Prachař se zasnoubili, novinku oznámili na Instagramu

Novinku ze svého života dali oba vědět jednoduchou dovolenkovou fotkou z pláže, kde jsou viditelné jen jejich stíny. Fotku pak doprovází jedno jediné slovo – snoubenci.
Na sití se hned strhla lavina gratulací od fanoušků i celebrit, svou gratulaci přidala třeba herečka Hana Vágnerová nebo Radana Kotková, tedy manželka Jakubova kamaráda a parťáka v soutěži Máme rádi Česko Vojty Kotka. Smajlíka se srdíčky v očích pak přidal i oficiální účet fotbalové Slávie – neb jak se všeobecně ví, Jakub je slávistou do morku kostí.
Jediné, co je zatím zahaleno tajemstvím, je termín a místo svatby.
Pro Jakuba Prachaře jde již o druhou svatbu, na jaře 2013 se totiž poprvé ženil s modelkou Agátou Hanychovou, která poté přijala jeho příjmení. V roce 2020 se pár rozvedl, mají spolu ale dceru Miu, která se narodila v září 2017. Holčička je ve střídavé péči obou rodičů.