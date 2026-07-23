Herečka Sara Sandeva a herec Jakub Prachař mají za sebou nejdůležitější den jejich vztahu. Podle informací Blesku totiž včera proběhla utajená svatba, kterou tak zpečetili svůj pětiletý vztah. Veselka proběhla v makedonském kostele a následná oslava pro více než stovku hostů se konala v zámečku Bon Repos.
Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Utajená veselka proběhla uprostřed týdne
Utajovali to až do poslední chvíle, ale teď je jasno. Sara Sandeva a Jakub Prachař si podle informací Blesku řekli své ano. Po pěti letech vztahu se vzali při soukromém obřadu v makedonském kostele a následně uspořádali velkolepou oslavu na zámečku Bon Repos. Důvod, proč nezvolili katolický kostel, je přitom velmi překvapivý.
Makedonský kostel byl pro pár, který se zasnoubil začátkem letošního roku, jasná volba. A to nejen kvůli tomu, že Sandeva je makedonského původu. Ale také proto, že Prachař uzavřel své první manželství s influencerkou Agátou Hanychovou v katolickém kostele a nikdy neproběhla anulace, tím pádem je v očích katolické církve stále ženatý.
Otázky trochu vyvolává svatba konaná ve středu, i na to se ale dá najít jednoduché vysvětlení. Oba snoubenci jsou i přes léto velmi vytížení. Prachař koncertuje s uskupení Tros Discotequos a Sandeva je zase součástí Letních shakespearovských slavností. V těch hraje i Jakubova maminka Dana Batulková a je tak jasné, že najít víkendový termín je pro ně téměř nemožné.
Na svatbě podle všeho nechyběla Jakubova dcera Mia, kterou má právě s Hanychovou a nyní je na několik týdnů v jeho péči, zatímco Hanychová je s manželem Miroslavem Dopitou na Bali. Mezi hosty byli například Tatiana a Vojta Dykovi, Ondřej Brzobohatý, Matěj Ruppert nebo Aneta Vignerová s Petrem Kolečkem.