Sára Donutilová má doma vytouženého syna Eliáška a užívá si každý okamžik s ním. U jednoho dítěte by ale s manželem skončit nechtěli. Herečka totiž přiznala, že by si do budoucna přáli svou rodinu rozšířit. Jenže u ní není další těhotenství samozřejmostí. Kvůli poruše vrozené imunity musela při čekání na Eliáše podstoupit náročnou léčbu a být pod přísným lékařským dohledem.
Sára Donutilová touží po dalším dítěti. Kvůli vzácné poruše ji ale čeká náročná cesta
Další miminko by si moc přáli, jenže cesta k němu nemusí být vůbec jednoduchá. Sára Donutilová po bolestné ztrátě prvního syna a náročném těhotenství s Eliášem promluvila o budoucnosti rodiny. Kvůli vrozené poruše imunity musela devět měsíců podstupovat léčbu a být pod neustálým dohledem lékařů. S manželem se přesto dalšího potomka nevzdávají.
„Do budoucna chceme ještě další dítě, ale netlačíme na nic, užíváme si toho, co máme a uvidíme, jak to bude dál,“ prozradila Sára v rozhovoru pro iDnes. Po bolestné zkušenosti, kterou si s manželem prošli, je pochopitelné, že nechtějí nic uspěchat. Jejich první syn Matyáš se totiž v říjnu 2022 narodil bez známek života, pouhý den před plánovaným termínem porodu.
Příčinu tragédie se rodiče dozvěděli až po dalších vyšetřeních. Pitva ani genetické testy nic neodhalily, odpověď přinesla až imunologie. U Sáry lékaři zjistili úplný deficit MBL, tedy poruchu vrozené imunity. Sama herečka v podcastu Plodné hovory vysvětlila, že jde o málo probádanou poruchu, která může souviset s úmrtím miminka v pozdní fázi těhotenství, ale také s potraty v raném stadiu či úmrtím krátce po narození.
Když Sára podruhé otěhotněla, čekal ji proto úplně jiný režim než běžné nastávající maminky. Byla v péči docenta Kouckého v porodnici u Apolináře a celé těhotenství probíhalo pod přísným dohledem odborníků. „Těhotenství s Eliáškem nebylo růžové. On byl zdravý, ale já jsem měla domácí léčbu imunoglobuliny, musela jsem si každý den píchat celých devět měsíců injekce, zavádět progesterony a celou dobu mě kontrolovali. Porod byl plánovaný a měl být vyvolávaný, ale spustil se sám, než se stihlo přistoupit k vyvolávání,“ popsala.
Ani po narození zdravého syna ale strach úplně nezmizel. „Strach je ve mně pořád veliký a odráží se to na výchově Eliáška. Jsem úzkostná. Vidím to na sobě. Jsem pořád ve střehu,“ přiznala Sára. Zároveň si uvědomuje, že synovi musí postupně dopřát prostor poznávat svět. Dalšího potomka by si moc přál i Sářin manžel, herec Martin Donutil. „Hlídání Eliáše je zábava. Otcovství je pro mě neustále překvapující, ale zatím jenom příjemně,“ svěřil se Donutil, který si péči o malého syna velmi užívá.