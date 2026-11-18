Sára Donutilová se po letech rozhodla popsat detaily ohledně ztráty syna Matyáše, o kterých dosud mlčela. „Nikdy jsem nemluvila o příjezdu na noční ambulanci do nemocnice, kde byly sestry už trošku znuděný, že tam musí být v noci a zase někdo otravuje. Já jsem tam přišla, plakala jsem a říkala jsem, že necítím pohyby. Že mám doma ten Angel Sound a že jsem nic neslyšela, že jsem neslyšela ozvy,“ popsala Sára. Zdravotníci se jí nejprve vysmáli, pak ji začali vyšetřovat a atmosféra se náhle změnila. „Najednou všichni ztichli a já jsem věděla, že to je v háji. Pak se střídali doktoři, až nakonec mi řekli, že Matyáškovi přestalo tlouct srdce a že bohužel už nežije,“ vrátila se k okamžiku, který jí obrátil život naruby.
Sára Donutilová popsala nejhorší chvíle po smrti syna. Pláč, krev na zemi a bolest, kterou nešlo utišit
Místo radosti z narození syna přišla bolest, na kterou se nedá připravit. Sára Donutilová teď otevřeně popsala chvíle, kdy se dozvěděla, že její miminko zemřelo, i otřesné okamžiky, které následovaly v nemocnici. Některé detaily jejího vyprávění nahánějí hrůzu.
Dlouho přitom s manželem Martinem Donutilem nevěděli, proč k tragédii došlo. Protože všechny kontroly byla v pořádku, byla nařízena pitva. Ani ta ale odpověď nepřinesla. „Nám s manželem dělali podrobnej genetickej rozbor, tam se taky na nic nepřišlo,“ popsala. Vysvětlení nakonec přinesla až imunologická vyšetření. U Sáry lékaři zjistili takzvaný MBL deficit. „Zjednodušeně řečeno, chybí mi celá prvotní imunita. Je to velmi neprobádaná nemoc, která často způsobuje smrt toho miminka i v těch posledních fázích těhotenství, ale také potraty v ranných fázích a dokonce smrt miminka krátce po narození,“ vysvětlila.
Když později znovu otěhotněla, nic už nechtěla ponechat náhodě. Těhotenství s mladším synem Eliáškem proto probíhalo pod přísným dohledem docenta Kouckého z porodnice U Apolináře. Přestože byl chlapeček podle Sáry naprosto zdravý, pro ni samotnou bylo devět měsíců velmi náročných. „Každý den jsem si musela píchat injekce, každý týden jsem měla domácí infuzní léčbu imunoglobulinama. Musela jsem si celých devět měsíců každý den zavádět dva progesterony a celou dobu mě kontrolovali,“ popsala náročný režim. Každý druhý týden chodila na odběry na reprodukční imunologii a každý také na ultrazvuk.
V rozhovoru v podcastu Plodné hovory Donutilová popsala i samotný porod mrtvého syna. „Nešel mi spustit porod, trvalo to dlouho, vyvolávali mi to všema možnýma způsobama,“ vzpomíná. Nejhorší vzpomínky si však odnesla z chvílí bezprostředně po porodu Matyáška. S manželem je tehdy nechali ležet na zemi na matraci. „Já jsem v tom šíleným smutku, pláči, bolavá ležela. Vedle mě ještě byla na zemi krev. Nevím, kolik hodin jsme takhle strávili,“ popsala bolestivou zkušenost. Když je později přesunuli na pokoj, musela navíc poslouchat pláč miminek z okolních pokojů. A dle jejích slov byla situace náročná i pro ostatní ženy, které byly v ten čas spolu s ní na oddělení. „Ten můj nezastavitelný pláč a křik a zlost, i když jsem byla pod nějakýma sedativama, tak to vůbec nešlo potlačit,“ svěřila se.
V tu chvíli nechtěla nikoho pustit k sobě. Přestože podle ní se zdravotní sestry snažily, ona už nebyla schopná přijímat jejich pomoc. Nepomohlo ani setkání s psycholožkou. „Nechtěla jsem mluvit s někým cizím o tom, jak se cítím. Byla jsem strašně naštvaná na celej svět a jedinej, s kým jsem byla ochotná mluvit, byl Martin,“ přiznala. Dnes je pro ni důležité, že se s Matyáškem mohli rozloučit a že mají místo, kam se za ním mohou vracet. „My jsme měli pohřeb. Pro mě je teď místo toho hrobu místo, kam se vracím každý týden a povídám si s Matyáškem na hřbitově. Chodí tam celá naše rodina pravidelně. Jsem moc ráda, že jsme měli tu možnost se rozloučit,“ uzavřela Sára.