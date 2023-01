Sára Affašová a Martin Donutil překonali tragédii a budou se brát

Loňský rok byl pro herečku Sáru Affašovou a jejího partnera, herce Martina Donutila, plný velkých zvratů. Napřed na jaře oznámili těhotenství, v termínu porodu však přišla obrovská rána, kdy Affašová musela porodit mrtvé miminko. Ze ztráty syna se dvojice odjela vzpamatovat za oceán. A právě v New Yorku se herečce změnil život znovu.

"No a ještě v listopadu na Times Square přede mnou Martin poklekl," pochlubila se herečka známá ze seriálu Ulice na svém profilu na Instagramu a přidala hashtag "Budeme se brát". Stejný příspěvek sdílel i její snoubenec, syn herce Miroslava Donutila.

Přestože si dvojice svoje soukromí přísně střeží, životní tragédii se rozhodli se svými fanoušky sdílet. "Jsem zastánce toho, že vše se děje z nějakého důvodu. Nejtěžší bylo asi odpustit si, že jsem to 'nedokázala'. Už se takhle snažím nepřemýšlet," přiznala krátce po porodu mrtvého syna a popsala, že se hodně ponořila do světa spirituality. To jí podle jejích slov také dává jistotu, že duše jejich syna si k nim opět najde cestu. "Věříme celá rodina, že se nám brzy vrátí. Jsem o tom přesvědčená. A jedině tak se můžeme posunout dál. Žít dál je potřeba, i když mi to Martin musel často připomínat."