Herečka Sandra Pogodová se rozhodla od základu změnit svůj život a většinu času v současné době tráví v Egyptě. Po své původní profesi se jí dle svých slov nestýská. „Už vlastně nehraju. Nechala jsem si jen talk show. Učit se texty už se mi nechce. Dávat paruky, dělat velké líčení. V talk show jsem sama za sebe,“ říká Pogodová, která je pověstná svou spontánností a živelností.
Sandra Pogodová sekla s herectvím a žije v Egyptě. „Dali by za mě 30 velbloudů,“ říká
Sandra Pogodová obrátila svůj život naruby. Herectví téměř pověsila na hřebík a většinu času tráví v Egypt, kde ji okouzlila především Sahara. Sama se tam vydává i na několik dní bez civilizace a zažila už i dramatickou písečnou bouři. Dnes do pouště bere i další lidi, kterým pomáhá najít nový směr v životě.
Do africké země se Pogodová zcela zamilovala. „Je to výborné. Nesmíte se tam ale jako žena narodit. To úplně dobré není. Když tam ale přijedete, nejste muslimka a držíte nějak pohromadě, což mi ještě hrozí pár let, tak je to nádherné. Já už jsem zjišťovala třeba za kolik bych byla velbloudů. Říkali, že takových třicet by to dalo,“ rozpovídala se se smíchem v Show Jana Krause. „Mě to potěšilo, ale nevím, jestli nějaká baba není třeba za sto velbloudů. Radši jsem to nechtěla vědět. Říkala jsem jim: ‚Neříkejte mi kluci, jestli to je dobré, protože mně jako Evropance to zní výborně.‘ Tady v Evropě by za mě dali tak dva psy z útulku,“ říká sebekriticky.
Na rozdíl od většiny Evropanů ale do Egypta nejezdí za krásným mořem plným barevných ryb. Sandře učarovala nekonečná poušť. „Zamilovala jsem se do Sahary. Kamarád mi říkal: ‚Jestli chceš vidět hroudu písku, tak si zajeď na stavbu.‘ Já předtím měla taky ten pocit, že na poušti jsou jen ty duny. Ale vůbec to není pravda,“ popisuje oblíbené místo, které ale umí být také hodně nebezpečné. Pogodová se ale nebojí a vypravila se tam zcela sama.
„Teď jsem jela do pouště na šest dní úplně sama. Udělali mi tam tábor v takovém údolí, kam se dá vjet jen jednou cestou, takže měli jistotu, že mě tam nikdo nenajde. Po čtyřech dnech přijeli a že se blíží písečná bouře a bylo by lepší, aby mě odvezli. Já jsem paličatá, tak jsem říkala, že už tam jezdím tři roky a zvládnu to," popsala dramatický zážitek. „Oni odjeli a po chvíli takový randál. Já zaházela pískem oheň, vlítla do stanu a po asi dvou hodinách písečné bouře na mě ten stan začal lehat, tak jsem ležela a nohama do praku držela ten stan. Po dvou dnech mě vyzvedli a říkali, že pro mě chtěli jet, ale neviděli na metr,“ rozvyprávěla se bývalá herečka.
Na poušť teď Sandra vozí také turisty, kteří tam získají prostor srovnat si myšlenky. „Většinou se dlouho cítí špatně ve svém vlastním životě a potřebují si to nějak sesumírovat a potřebují na to čas, aby jim do toho nekecala rodina. Potřebují prostě klid pro sebe. Často tam říkají, že si poprvé dopřáli týden jen sami pro sebe,“ vyjmenovává to, co lidi na poušti láká. „Často tam ti lidé přijdou na věci, které pak začnou měnit. Lidi přijedou domů a někteří opravdu totálně mění život. Ale to není námi. Myslím, že už to dlouho cítili a udělali si s námi ten čas na sebe a vše se jim to poskládalo,“ dodala s tím, že se setkává i s negativními reakcemi rodin svých klientů.