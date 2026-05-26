Včera proběhlo další kolo soudního jednání, ve kterém Sára Saudková čelí obvinění z napadení milenky svého muže Samuela Saudka Petry Špicové. A zatímco při dřívějších stáních to pro Saudkovou nevypadalo příliš dobře, nyní se zdá, že se karta obrací. Tentokrát vypovídala Claudie Saudková, Samuelova dcera z předchozího vztahu, která se své macechy zastala.
Soud Sáry Saudkové kvůli údajnému napadení milenky jejího manžela nabral nečekaný směr. Klíčovou výpověď totiž přinesla Samuelova dcera Claudie, která se své macechy zastala a zároveň šokovala velmi otevřenými slovy o vlastním otci.
Ve své výpovědi se opřela nejen do Špicové, ale také do svého otce. Popsala také, že v době, kdy si Saudek se Špicovou začal, měl problém s návykovými látkami. „Když měl otec problém s alkoholem, byli se Sárou odloučeni. Někdy v té době si začal s Petrou. Bral i pervitin a měl manické stavy,“ popsala události z roku 2021. Mnohé šokovala tím, jak Samuela vylíčila. „I můj otec se uchyluje k násilí. Jako dítě jsem od něj musela několikrát utéct, dokonce bylo prokázáno, že mě týral. Je agresivní. Když mi bylo deset, volala jsem na linku důvěry, že se bojím o svůj život, a dali mě do ústavní péče,“ zavzpomínala podle Blesku na své dětství.
Co se týká Špicové, podle Claudie se jí otec chtěl zbavit. „Říkal mi, že od té doby, co mu přišla Petra do života, tak se jí snažil zbavit, jednou ji i vyhodil z bytu, dokonce se jí snažil nabízet peníze, aby odešla. Samuel o Petře tvrdil, že ho často napadá, že vyžaduje pozornost, že to není poprvé, kdy se snažila vniknout mezi něj a Sáru. Věděl, že tam Petra nepřijela s dobrým úmyslem, ale chtěla vyvolat konflikt,“ vyjádřila se ke konfliktu, kvůli kterému Sára nyní čelí žalobě.
A Claudiina slova potvrdil ve své výpovědi i Samuel. I on vylíčil Špicovou jako agresora. „Petra nikdy nerespektovala má přání a soukromí, chodila za mnou, když věděla, že jsem se Sárou,“ tvrdil. „Když došlo k incidentu před domem, Sára Petře vysvětlovala, aby odešla. Všiml jsem si, že Sára začíná po Petře natahovat ruce, a tak jsem mezi ně vskočil. Stál jsem takhle mezi nimi celou dobu, takže k fyzickému konfliktu mezi nimi nedošlo,“ říká Saudek, který dle svých slov mohl být tím, kdo Špicové způsobil zranění, o kterých tvrdí, že jí je udělala Sára. „O incidentu jsme se bavili a přišlo mi, že se mi snaží podsunout svoji verzi konfliktu, myslím, že mnou manipulovala,“ obvinil Špicovou, která je dle něj velmi agresivní. „Jednou mi třeba udělala scénu před Tančícím domem a z nepochopitelných důvodů mi dala dvě facky,“ řekl na svou milenku.