Se svým soukromím se jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň Martina Sáblíková nikdy moc nechlubila. Tentokrát však udělala výjimku, když zveřejnila svatební fotografii ze svého velkého dne, kde řekla ano dlouholeté partnerce a sportovní kolegyni Nikole Zdráhalové.
Sáblíková se vdala, vzala si dlouholetou partnerku Nikolu Zdráhalovou
Několikanásobná olympijská vítězka zveřejnila svatební fotografii, na níž stojí po boku své dlouholeté partnerky Nikoly Zdráhalové. Dvojice, která tvoří pár už více než dvanáct let, si řekla své ano jen rok poté, co svůj vztah poprvé veřejně potvrdila.
„Navždy naše,“ připsala Sáblíková ke snímku, kde stojí spolu se svou vyvolenou. Zatímco Martina se oblékla v pánském stylu do bílých kalhot, košile, vesty a kravaty, Nikola zvolila krajkové svatební šaty se závojem. Svou lásku obě ženy zveřejnily teprve minulý rok, zároveň je jejich vztah lety prověřený. Společně totiž žijí už více než dvanáct let.
„Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí, a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě, a víc, než je mi příjemné. Tak ať to zazní přímo ode mě: Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let. Mějte se rádi!“ překvapila Sáblíková v dubnu loňského roku.
Pod zveřejněným příspěvkem se okamžitě začaly hromadit gratulace od fanoušků, ale i veřejně známých osobností. Mezi nimi nechyběla zpěvačka Monika Absolonová, moderátor Honza Musil, zpěvačka Marta Jandová, producent Janis Sidovský nebo zpěvačka Ewa Farna.
VIDEO: „Občas jdu přes hranu, umím být hodně nepříjemná,“ říká Sáblíková
Zdroj: Instagram Martiny Sáblíkové