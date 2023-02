"Připadám si jako opička v zoo." Celebrity, které nesnášejí focení s fanoušky

Mnoha slavným lidem je příjemné, když je fanoušci poznají, přistoupí k nim a vyjádří jim obdiv. Někteří se s nimi i rádi vyfotí, ovšem může se stát i to, že to celebrita odmítne. Důvodem nemusí být hned to, že je arogantní nebo si svých fanoušků neváží, naopak, někteří slavní na tomto seznamu si rádi popovídají, pokud mají zrovna čas.

Herečky Emma Watsonová a Emilia Clarkeová se přestaly fotit se svými fanoušky proto, že kladou důraz na svoje vlastní bezpečí. Eva Holubová zase oceňuje možnost být na dovolené v anonymitě. A Jakub Prachař se vyfotit možná nechá, ovšem má svoje zásady.

Podívejte se do naší galerie na celebrity, se kterými si společnou fotku na památku neuděláte.