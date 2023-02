S právníkem o 10 let mladším chodí Lucie Borhyová už sedm let. K oltáři se ale nežene

Lucie Borhyová (44) je už sedm let zamilovaná do právníka Michala Smečky (35). Nedávno o něm promluvila v Brně, kde moderovala oslavu šedesátin tradičního veletrhu. "Od jisté doby mám k Brnu velmi vřelý vztah a mám to tady moc ráda. Je to už sedm let, co se to tady prohloubilo," naznačila Lucie a bylo jasné, že nepřímo mluví o svém partnerovi, který z Brna pochází.

Borhyová jezdí do moravské metropole často, našla si v ní už i svá oblíbená místa. "Dokonce jsem se někde dočetla, že tady bydlím. Ale to není pravda, bydlím stále v Praze," uvedla věc na správnou míru moderátorka, která společně s partnerem žije v Praze, do Brna ale jezdí se Smečkou za jeho rodinou.

Na otázku, zda svůj vztah nechtějí zpečetit manželstvím, Borhyová odpověděla: "Já jsem spokojená, jak to je, a nechci to zakřiknout. Zatím nepočítám s žádným posunem, myslím, že nám to takhle vyhovuje."

Moderátorka, která v dubnu oslaví 45. narozeniny, má dvě děti. Syn Lucas se narodil v roce 2008 a jeho otcem je řecký podnikatel Nico Papadakis. V roce 2014 porodila dceru Lindu, jejímž otcem je Michal Hrdlička, současný manžel tenistky Karolíny Plíškové. Za žádného ze svých partnerů se ale nikdy neprovdala.