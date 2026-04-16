S právníkem o 10 let mladším chodí Lucie Borhyová už celou dekádu. K oltáři se ale nežene
Moderátorka Lucie Borhyová prožila dva osudové vztahy, ze kterých se narodily dvě děti. Svatbu ale ještě neměla. A zatím se do ní nehrne ani po deseti letech ve vztahu s brněnským právníkem.
Lucie Borhyová patří dlouhodobě mezi nejznámější tváře televizního zpravodajství, přesto se její osobní život nevyvíjel tak přímočaře, jak by se mohlo zdát. Ačkoli už byla třikrát zasnoubená, svatební zvony jí zatím nezazněly. Teď se ale nabízí otázka, jestli by se to mohlo změnit po boku současného partnera, právníka Michala Smečky. Sama moderátorka přitom už má o své vysněné svatbě poměrně jasnou představu.
Troje zásnuby, žádná svatba
Není to přitom žádná novinka. Už před lety Borhyová otevřeně přiznala, že v životě dostala hned tři zásnubní prsteny. Prvním mužem, který ji požádal o ruku, byl bývalý profesionální golfista Alan Babický. Jejich vztah trval dlouhých devět let a zdálo se, že svatbě nic nestojí v cestě. Nakonec ale k oltáři nedošli. Přesto mezi nimi nezůstaly žádné křivdy a dodnes spolu vycházejí dobře.
Další zásadní kapitolou byl vztah s řeckým podnikatelem Nikem Papadakisem. Seznámili se při pracovním focení a od začátku šlo o velmi silné pouto. Vypadalo to, že právě on by mohl být tím pravým. Situace se ale změnila ve chvíli, kdy Borhyová čekala v roce 2008 jejich syna. Papadakis ji tehdy opustil. Moderátorka o rozpadu vztahu dlouho mlčela a na otázky novinářů reagovala vyhýbavě. Později se k celé situaci vrátila otevřeněji: „Snažila jsem se dělat maximum, abychom žili jako rodina. To se ale nikdy nestalo. Bohužel jsem si vyslechla něco, co je pro ženu, která zjistí, že je v jiném stavu, úplně nejhorší,“ svěřila se. Dnes už jsou jejich vztahy klidné a fungují především kvůli společnému synovi.
Láska z televize, která nevyšla
Do třetice všeho dobrého – nebo spíš komplikovaného – přišel vztah s Michalem Hrdličkou. Ten byl oproti Borhyové výrazně mladší a poznali se v pracovním prostředí. Jejich vztah působil velmi silně a vyústil narozením dcery. Ani tentokrát ale příběh neměl šťastný konec. Hrdlička se později oženil s tenistkou Karolínou Plíškovou a zdá se, že našel stabilitu jinde.
„Poprvé mě požádal o ruku Alan Babický, pak Lucasův tatínek Niko a nakonec mi prstýnek nasadil Michal. Doma tak mám tři zásnubní prstýnky,“ uvedla Borhyová podle Expresu.
Vztah mimo pozornost médií
V současnosti stojí po boku moderátorky advokát Michal Smečka, který působí jako řídící právník v kanceláři. Na rozdíl od předchozích vztahů si tentokrát oba své soukromí pečlivě chrání.
Na veřejnosti se společně objevují jen minimálně a záměrně se vyhýbají mediální pozornosti. „S partnerem nechodíme na společenské akce, kde jsou média. Rozhodli jsme se, že si náš vztah ponecháme pro sebe. Máme spoustu hezkých fotek, protože se fotíme docela často na různých výletech. Tak ze společenských akcí fotky nepotřebujeme. A přítel je z úplně jiné profese. Já s ním také nechodím k soudu,“ vysvětlila před časem.
Svatba jako sen
Přestože se Borhyová zatím nevdala, myšlenka na svatbu jí rozhodně není cizí. Naopak – má ji promyšlenou do detailu. Láká ji romantická varianta v zahraničí, ideálně u moře, kde by šla bosá po pláži, s lehkými šaty a větrem ve vlasech. Zároveň si ale uvědomuje, že takový scénář nemusí být praktický pro všechny členy rodiny, zejména pro starší příbuzné. Nabízí se tak kompromisní řešení v podobě dvou obřadů – jednoho v zahraničí a druhého doma v Česku.