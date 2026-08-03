Mariana byla ještě dítě, když se manželství jejích rodičů rozpadlo. David Prachař později spojil svůj život s herečkou Lindou Rybovou, zatímco jeho dcera zůstávala převážně v domácnosti své maminky. Přestože fungovala střídavá péče, Mariana dnes připouští, že otcovu každodenní přítomnost postrádala.
S otcem si k sobě hledali cestu roky, s bratrem to bylo jiné. Mariana Prachařová otevřela rodinné rány
Vyrůstat v jedné z nejznámějších českých hereckých rodin může zvenčí působit jako výhra. Mariana Prachařová ale otevřeně přiznává, že rodinné vztahy pro ni nebyly vždy jednoduché. Rozchod rodičů Dany Batulkové a Davida Prachaře ji zastihl v citlivém věku a ovlivnil především její vztah s otcem.
„Spíš jsem samozřejmě vyrůstala s tou mamkou. Byla tam střídavka, ale bylo to s tím tátou samozřejmě komplikovanější,“ prozradila v pořadu Face to Face, kde se rozpovídala o tom, jaké stopy v ní rozvod rodičů zanechal.
Vzdálenost mezi otcem a dcerou nezmizela ani ve chvíli, kdy Mariana dospěla. Naopak si začala stále více uvědomovat, že společných zážitků z dětství nemají tolik, kolik by si možná přála. „I právě ten vztah byl potom v dospělosti komplikovanější tím, že jsem s ním třeba zas tolik nevyrůstala,“ svěřila se.
Rodinný příběh ale nakonec dostal mnohem příznivější pokračování. Mariana s otcem postupně dokázala překonat staré křivdy i roky, během kterých si nebyli příliš blízcí. „Teď jsme právě k sobě za poslední léta našli hrozně hezky cestu, takže já jsem za to ráda,“ dodala s úsměvem.
S Jakubem je pojí láska, ne však typický sourozenecký vztah
Podobně složitě se vyvíjel také její vztah se starším bratrem Jakubem Prachařem. V jejich případě nehrál hlavní roli rozchod rodičů, ale především jedenáctiletý věkový rozdíl. Když byla Mariana ještě malá, Jakub už řešil dospívání, přátele a vlastní život.
„My jsme od sebe jedenáct let, což je strašně moc. Já mám porovnání s mými nevlastními sourozenci, se kterými jsme fakt jako sourozenci. A tím neříkám, že s Kubou nejsme sourozenci. Je to můj brácha, já ho miluju nade všechno, ale je to s ním jinej vztah,“ vysvětlila.
Rozdíl mezi nimi se naplno ukázal také během pandemie, kdy oba nějaký čas bydleli u své maminky. Mariana tehdy vyprávěla, že spolu poprvé zažívali běžné sourozenecké hádky, kterým se dříve právě kvůli věkovému odstupu téměř úplně vyhnuli.
Mnohem více společných zkušeností má Mariana s mladšími nevlastními sourozenci Rozálií, Josefínou a Františkem, které má David Prachař s Lindou Rybovou. Přesto svého staršího bratra z ničeho neobviňuje a jeho někdejší odstup dokáže pochopit.
„Je to kluk, měl svůj život. Co by se tady zaobíral mladší sestrou. Takže tomu já úplně rozumím. A taky mám pocit, že jsme si k sobě našli cestu až teď v dospělosti. Ale ten vztah prostě není typickej.“
Také v tomto případě tedy přišlo důležité sblížení až po letech. Mariana dnes o Jakubovi mluví s láskou a bez výčitek. Jejich pouto možná nevypadá jako vztah sourozenců, kteří spolu vyrůstali od rána do večera, o to vědoměji si k sobě ale hledají cestu nyní.